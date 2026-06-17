Tini Stoessel se robó todas las miradas en Kansas mientras alentaba a Rodrigo de Paul
Como era de esperarse, Tini estuvo en las tribunas durante el triunfo de la Selección Argentina sobre Argelia por el Mundial 2026 y no pasó desapercibida.
La Selección argentina arrancó su camino en el Mundial 2026 con una sólida victoria por 3-0 frente a Argelia en Kansas y, entre los miles de hinchas que coparon las tribunas, hubo una presencia que no tardó en generar revuelo en las redes sociales: la de Tini Stoessel, ferviente alentadora de Rodrigo de Paul.
La cantante fue captada en el estadio siguiendo atentamente el encuentro y rápidamente las imágenes comenzaron a multiplicarse entre los fanáticos. Con un look relajado pero cargado de simbolismo futbolero, Tini eligió una llamativa camiseta retro azul de la Selección argentina, una prenda que despertó elogios y comentarios apenas apareció en pantalla.
La artista vivió una noche inmejorable. No sólo fue testigo de una nueva función estelar de Lionel Messi, que volvió a exhibir toda su jerarquía y fue una de las figuras sobresalientes del encuentro, sino que también pudo celebrar una destacada labor de Rodrigo De Paul, uno de los motores futbolísticos del equipo de Lionel Scaloni.
El espectacular rendimiento de Rodrigo de Paul ante Argelia
El mediocampista tuvo una actuación de alto vuelo, mostrando el despliegue, la intensidad y la precisión que lo convirtieron en una pieza cardinal dentro del engranaje de la Selección campeona del mundo. Como suele ocurrir en los partidos importantes, De Paul fue una usina constante de recuperación, presión y distribución de juego, ganándose nuevamente el reconocimiento de los hinchas.
Las cámaras no tardaron en posar sobre Tini durante distintos momentos de la noche y las redes sociales hicieron el resto. En cuestión de minutos, miles de usuarios comentaron su presencia en el estadio, destacaron la camiseta vintage que eligió para la ocasión y volvieron a poner el foco sobre la relación con el futbolista.
Más allá del interés que despierta la pareja, la cantante pareció disfrutar de una velada perfecta. Argentina ganó con autoridad, Messi brindó otro recital de fútbol y De Paul respondió con una actuación a la altura de las expectativas.
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