Tini Stoessel se robó todas las miradas en Kansas mientras alentaba a Rodrigo de Paul

Las cámaras no tardaron en posar sobre Tini durante distintos momentos de la noche y las redes sociales hicieron el resto. En cuestión de minutos, miles de usuarios comentaron su presencia en el estadio, destacaron la camiseta vintage que eligió para la ocasión y volvieron a poner el foco sobre la relación con el futbolista.

Más allá del interés que despierta la pareja, la cantante pareció disfrutar de una velada perfecta. Argentina ganó con autoridad, Messi brindó otro recital de fútbol y De Paul respondió con una actuación a la altura de las expectativas.