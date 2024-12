Tini visitó a Susana e hizo grandes anuncios: "Tengo muchas sorpresas preparadas"

En la charla, Susana le preguntó a Tini cómo comenzó su vínculo con Coldplay: “”Yo estaba en casa y ellos estaban de gira. Mi papá me dijo que ellos me querían invitar a cantar para su show. Le dije ‘¿vos estás seguro? ¿No creés que es una joda?’. Porque existía la posibilidad de que eso sea mentira”.

Días después para su sorpresa, Chris Martin quiso hablar con ella, y para su sorpresa en español. “Yo no podía entender la situación. La banda de mi vida. Ahí me dijeron que querían que cante en los River que iban a hacer, y además me preguntaron si quería hacer una canción mía”, recordó.

Segundos más tarde, le mostraron al aire un video sorpresa de Chris Martin en el que el cantante recordaba cómo surgió la idea de llamar a Tini tras soñar con ella, en en español. El mensaje desató un momento de tensión entre la conductora y la joven cantante.

tini susana

“Tini es emocionante. Y además, qué bien habla español. ¿Habrá salido con una latina?”, le preguntó Susana a la cantante y le pidió a la producción que le haga un listado de las novias de Chris Martin.

“No, es que él estaba contando ahí en el video, que es cierto, que después de los River pasa un tiempo y me llama y me dice ‘tuve un sueño que vos cantabas en mi próxima canción’…”,dijo Tini y Susana le paró el carro en seguida: “¡Sí, lo entendí! Español hablo”.

Enamorada

En otro tramo de la entrevista Susana le dijo que sabía que estaba enamorada y contenta. El público en ese instante comenzó gritar y la diva les dijo: "Me van a matar de un disgusto cuando pegan el grito todo. Qué barbaridad, bueno sé que te está pasando todo eso".

tini susana

Tini contestó con una sonrisa y afirmó: "Gracias, mi amor, estoy muy feliz y eso es lo que quiero", sin profundizar en detalles.

En el último tiempo circularon rumores de que Tini estaría con la influencer y cantante Young Miko. Ninguna de las involucradas lo confirmó, aunque son constantes las muestras de cariño entre ambas en las redes sociales.

Nueva música y el festival de Tini

Durante la charla Stoessel confirmó que volverá a los escenarios. “Mi próximo show será algo diferente, lo quiero vivir con todos ustedes” dijo y adelantó que será un formato especial.

tini susana

Contó entonces que quiere realizar un espectáculo inmersivo de un día entero, con tres escenarios simultáneos que reflejarán distintos momentos de su vida y carrera. “Será como un festival propio” aclaró emocionada.

En la noche del domingo Tini dió un pequeño show en el programa de Susana. Presntó por primera vez su tema Cupido, que habría dedicado a su ex, el campeón del mundo Rodrigo De Paul.

Vuelve a la actuación

La ex Violetta también contó que volverá a actuar. Si bien no dio mayores detalles al respecto, estuvo en participando en una producción hace unos meses en México. La serie, que se llamaría Quebranto presenta una historia completamente distinta a Violetta. Se trata de un relato de acción que incluye escenas de tiros, sangre y situaciones extremas.

tini susana

“Fue un personaje muy demandante emocionalmente. Todos esos meses estuve envuelta en una emoción, me costó bastante salir. Eran muchas horas de rodaje con un personaje pesado”, confesó y añadió:“Hubo momentos en los que terminaba la escena y tardaba en salir de esa situación”.

La serie, que saldrá el año próximo, muestra una faceta completamente nueva de la artista. Tini dejó atrás la inocencia de los personajes juveniles.

“La pasé muy bien, me hizo crecer, pero fue muy demandante el personaje a nivel emocional”, admitió.