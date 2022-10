Tomás Holder le respondió con todo a Santi Maratea

Según Holder, Maratea lo utilizó para intentar ganar seguidores gracias a él. "Sacó un manotazo de ahogado para subir un poco en las redes", insistió.

"Yo le tiré 'sos hermoso', pero para joderlo, porque es famoso y ni lo lee. No me genera nada lo que hace", explicó Tomás Holder con Ángel de Brito.

Qué dijo Santi Maratea de Tomás Holder

Santiago Maratea contó que Holder le había enviado un mensaje, pero que no iba a compartirlo hasta que lleguen al objetivo de una colecta que estaba realizando.

Este domingo, el influencer llegó al objetivo y compartió con todos sus seguidores lo que había recibido en el año 2020. "¿Holder es el que dice que tiene un personaje homofóbico? Me manda esto 'sos hermoso'. Mejor me prendo un palo santo, esto no me agradó nada", finalizó el famoso junto a los videos que compartió burlándose del participante de Gran Hermano.

