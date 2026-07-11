"¡Vamos Messi!": la estrella de Hollywood que sorprendió en plena entrevista con su aliento mundialista
La estrella de Hollywood dialogó con el periodista de C5N y no ocultó su fanatismo por el capitán de la Selección Argentina.
Que la locura por Lionel Messi no conoce de fronteras es una realidad innegable, pero ver a una de las máximas leyendas del cine de Hollywood rindiéndose a sus pies de manera tan espontánea sigue siendo un espectáculo aparte, en medio del Mundial 2026.
En las últimas horas, Matt Damon se volvió viral tras su divertido y apasionado arranque mundialista durante una entrevista con el periodista de C5N, Mariano Ojeda.
El mano a mano se dio en el marco de la presentación internacional de su film "La Odisea". Sin embargo, el protocolo de prensa quedó de lado en un segundo.
Apenas se percató de la nacionalidad del cronista argentino, el actor de "Bourne" rompió el hielo con una enorme sonrisa y una frase que encendió el corazón de los hinchas de la Scaloneta: "Como eres de Argentina, digamos '¡vamos Messi!'".
El ritual de las camisetas en el living de la familia de Matt Damon
Lejos de ser un simple saludo de cortesía, el pedido de Damon por alentar al astro rosarino tiene un trasfondo muy real en la intimidad de su hogar, donde comparte el día a día con su esposa salteña, Luciana Barroso. Ante la consulta de si el corazón se dividía entre su Estados Unidos natal o la Albiceleste, el actor reveló el "pacto de convivencia" futbolera que manejan en su casa.
"Si quiero volver a mi casa, es Argentina", lanzó entre risas, demostrando quién manda a la hora de prender la televisión, y completó: "Pero en mi casa obviamente alentamos a ambos. No se espera que Estados Unidos llegue tan lejos. Así que normalmente animamos a ambos. Y luego, mientras Estados Unidos se desvanece, nos ponemos nuestras camisetas de la Argentina".
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