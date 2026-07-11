"¡Vamos Messi!": la estrella de Hollywood que sorprendió en plena entrevista con su aliento mundialista

El ritual de las camisetas en el living de la familia de Matt Damon

Lejos de ser un simple saludo de cortesía, el pedido de Damon por alentar al astro rosarino tiene un trasfondo muy real en la intimidad de su hogar, donde comparte el día a día con su esposa salteña, Luciana Barroso. Ante la consulta de si el corazón se dividía entre su Estados Unidos natal o la Albiceleste, el actor reveló el "pacto de convivencia" futbolera que manejan en su casa.