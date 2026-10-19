Vicentico frenó un show en Bogotá por una bengala: "¿Tenés idea de lo que significa eso para un argentino?"

Durante un recital de la banda de rock Callejeros, uno de los asistentes encendió una bengala. La llama impactó contra una media sombra —una tela plástica sintética altamente inflamable— colocada en el techo para acustizar el local. El incendio se propagó en cuestión de segundos y generó una nube densa de gases extremadamente tóxicos (principalmente cianuro de hidrógeno y monóxido de carbono).

El desastre dejó un saldo de 194 muertos y más de 1.400 heridos. La magnitud de la tragedia se debió a una combinación fatídica de negligencias e irregularidades: