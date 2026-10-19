Vicentico frenó un show en Bogotá por una bengala: "¿Tenés idea de lo que significa eso para un argentino?"
El cantante de Los Fabulosos Cadillacs reaccionó con rechazo a una bengala encendida en pleno show y pidió: "Apagala ya".
Durante un multitudinario recital de Los Fabulosos Cadillacs en Bogotá, Colombia, un hecho inesperado interrumpió el ritmo del concierto. Mientras la banda interpretaba uno de sus clásicos temas, Vicentico decidió detener la música al percatarse de que un espectador había encendido una bengala en medio de la multitud.
La reacción de Vicentico al ver una bengala en su show en Bogotá
La reacción del músico fue inmediata. Al divisar la luz roja y el humo entre el público, Vicentico hizo una pausa, señaló hacia la ubicación del fuego y exigió de manera tajante: "Apagalo, apagalo". Ante la insistencia del espectador por mantener la pirotecnia encendida, el cantante remarcó la gravedad del hecho con una frase que resonó fuertemente entre la audiencia argentina y latinoamericana: "¿Vos tenés idea de lo que significa eso para cualquier argentino? ¡Apagalo ya!".
La postura firme del artista causó un impacto directo en el estadio, logrando que la bengala fuera extinguida de inmediato. Tras garantizar la seguridad del lugar y la calma del público, la banda retomó su presentación entre los aplausos y el respaldo de la concurrencia.
Por qué Vicentico dijo "¿Tenés idea de lo que significa eso para un argentino?"
El llamado de atención de Vicentico apela directamente a la memoria colectiva e histórica de la música argentina, sensibilizada tras la tragedia del boliche Cromañón en 2004, evento que transformó radicalmente los protocolos de seguridad y la conciencia sobre el uso de pirotecnia en espectáculos masivos.
Qué sucedió el 30 de diciembre de 2004 en Cromañón
La masacre de Cromañón fue un desastre ocurrido la noche del 30 de diciembre de 2004 en el boliche República Cromañón, ubicado en el barrio de Once, en la Ciudad de Buenos Aires. Es una de las mayores tragedias causadas por el hombre en la historia de la música e historia social de Argentina.
Durante un recital de la banda de rock Callejeros, uno de los asistentes encendió una bengala. La llama impactó contra una media sombra —una tela plástica sintética altamente inflamable— colocada en el techo para acustizar el local. El incendio se propagó en cuestión de segundos y generó una nube densa de gases extremadamente tóxicos (principalmente cianuro de hidrógeno y monóxido de carbono).
El desastre dejó un saldo de 194 muertos y más de 1.400 heridos. La magnitud de la tragedia se debió a una combinación fatídica de negligencias e irregularidades:
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Puertas cerradas: La salida de emergencia principal estaba encadenada y candada para evitar que la gente ingresara sin pagar entrada, atrapando a miles de jóvenes en la oscuridad y el humo.
Sobrecupo: El local superaba ampliamente la capacidad máxima de personas permitida.
Falta de seguridad y controles: Los materiales del techo eran ilegales e inflamables, la habilitación estaba vencida y las medidas de prevención de incendios eran deficientes.
Complicidad estatal y empresarial: Derivó en causas judiciales contra los dueños del local (como Omar Chabán), la banda, y funcionarios públicos porteños por incumplimiento de deberes y corrupción, culminando también en el juicio político y destitución del entonces Jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra.
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