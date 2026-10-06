Video: Antonela Roccuzzo y Celia Cuccittini, juntas en la despedida de Lionel Messi
El Monumental se vistió de fiesta para el último tango de Lionel Messi y las mujeres más importantes de su vida están en primera fila.
En el marco de un partido histórico y conmovedor para la Selección Argentina, las miradas no solo están puestas en lo que sucede dentro del campo de juego, sino también en lo que transmite la tribuna familiar. Allí, Antonela Roccuzzo y Celia Cuccittini protagonizaron una postal que rápidamente cautivó a los fanáticos.
Acompañando a Lionel Messi en su despedida de la camiseta albiceleste, su esposa y su madre se mostraron juntas, disfrutando el clima festivo de la noche. Entre aplausos, risas y gestos de cariño, ambas dejaron ver la calidez de su vínculo en un momento tan especial.
Las imágenes que recorrieron las redes muestran a Antonela vistiendo la camiseta de la Selección y sonriendo de manera distendida mientras comparte comentarios con Celia, quien también luce los colores nacionales y no oculta el orgullo por su hijo.
La escena reflejó la contención familiar que ha acompañado al astro rosarino a lo largo de toda su carrera con el conjunto nacional.
Antonela Roccuzzo y Celia Cuccittini, el sostén fundamental de Messi
A lo largo de los años, tanto Roccuzzo como Cuccittini han sido los cimientos más sólidos en la vida deportiva y personal de Messi. Desde los momentos de mayor exigencia hasta las noches de gloria, la presencia de ambas en los estadios de todo el mundo se convirtió en una constante.
En una velada atravesada por el reconocimiento popular y la nostalgia de los hinchas, la imagen de Antonela y Celia unidas en el festejo volvió a demostrar que el camino del capitán argentino siempre estuvo marcado por el acompañamiento incondicional de su círculo más íntimo.
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