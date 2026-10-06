Video: Antonela Roccuzzo y Celia Cuccittini, juntas en la despedida de Lionel Messi

Antonela Roccuzzo y Celia Cuccittini, el sostén fundamental de Messi

A lo largo de los años, tanto Roccuzzo como Cuccittini han sido los cimientos más sólidos en la vida deportiva y personal de Messi. Desde los momentos de mayor exigencia hasta las noches de gloria, la presencia de ambas en los estadios de todo el mundo se convirtió en una constante.