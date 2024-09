Vincularon a Mauro Icardi con una ex Gran Hermano: qué pasó

Yasmila publicó en sus historias de Instagram un video usando la camiseta del club donde Mauro juega en Turquía y esto despertó rumores de un romance. “La ex GH Yasmi Mendeguia con una camiseta de Mauro Icardi”, escribió Pochi en las redes de @gossipeame.

Rápidamente, esta noticia le llegó a la influencer, que no dudó en salir a aclarar la situación y poner paños fríos a las especulaciones. "¿Eh? Esa camiseta es vieja, es de antes de que jugara Mauro, por lo que me dijeron", le escribió a @gossipeame.

"Me la prestaron mis amigos turcos para ir a ver un partido, me haces morir. De hecho es más cara que la original. No se consigue. Tiene todas las firmas de los que ganaron la copa ese año", explicó.

Sorpresa por la presencia de Mauro Icardi siguiendo a las inferiores de River: el motivo

En una inesperada pero emocionante visita al River Camp, Mauro Icardi, delantero del Galatasaray, fue visto este fin de semana presenciando un partido de las divisiones inferiores del conjunto de Núñez, una visita que no pasó desapercibida.

La razón de su presencia en el predio de entrenamiento del equipo Millonario, que se viralizó rápidamente en en las redes sociales, estaba vinculada con Valentino López, hijo de Wanda Nara, pareja actual del futbolista.

Icardi dijo presente este domingo en el centro de entrenamiento para ver la octava división del Millonario, categoría donde juega López, hijo de Wanda y Maximiliano López, ex futbolista de Núñez. En el mismo equipo se encuentra Bastian Demichelis, hijo de Martín Demichelis. Sin lugar a dudas que su presencia no pasó desapercibida y los hinchas se enloquecieron con poder verlo en un futuro con la banda roja en el pecho.

Valentino, quien forma parte de la categoría juvenil de River, tuvo la oportunidad de jugar en uno de los encuentros de la jornada, lo que atrajo la atención del experimentado delantero argentino que aprovechó su descanso en la fecha FIFA para poder pasar un lindo momento con el resto de la familia. Algo que no viene pasando muy seguido teniendo en cuenta que hace ya dos años juega en el Galatasaray de Turquía.

