Mike Amigorena reveló un insólito método para relajarse: "Me gusta que me chupen el..."

Durante una de las transmisiones de Loft 1113, el programa de streaming integrado por Gastón Soffritti, Ima Rodriguez, Sofi Altuna y Fede Couts, Mike Amigorena reveló: "A mí me encanta que me chupen el ojo. No es algo sexual. Es solamente relajación, es un mimo. Es una cosa que te va adormeciendo, si no te da impresión".