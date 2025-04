Viviana Canosa cruzó a Laura Ubfal y negó una reunión con Adrián Suar: "Dejá de inventar"

Sin demoras, la polémica periodista salió a responderle de forma categórica: "¡Che Lau! No me reuní con Adrián. Le di un móvil a Crónica y se me hizo tarde. Mañana me reúno. Laburá y dejá de inventar", escribió, marcando distancia y desmintiendo cualquier tipo de encuentro personal con el empresario.

Luego de esta desmentida, su colega rectificó su publicación, aclarando que Suar y Canosa habían tenido comunicación, pero únicamente telefónica. "Borré el texto anterior para aclarar que Suar sí habló con Canosa, pero por teléfono. Ella ya está alertada sobre lo que se espera de ella", indicó Ubfal.

Este episodio se produce después de un fuerte cruce entre Canosa y Mariana Fabbiani, quien en vivo cuestionó duramente tanto a la conductora como al productor, preguntándose públicamente por el rumbo del canal. Al enterarse de estos dichos, no se quedó callada y calificó a Fabbiani de "cobarde", asegurando que esta habría pedido su despido.

Entre acusaciones cruzadas y tensiones en aumento, Viviana Canosa dejó en claro que no piensa retroceder en su postura crítica y que, lejos de sentirse presionada, continúa firme en su espacio de eltrece, a pesar de los rumores y las internas que sacuden a la televisión argentina.