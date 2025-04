Viviana Canosa estalló contra Pampito y sus panelistas: "Me defiendo sola"

"Lo que más me indigna es que me digan 'pero yo te defiendo'. Que no me defienda nadie, me defiendo sola. Ustedes sigan defendiendo a la gente que abusa de menores, a la gente que hace cosas raras, se enfiesta, afana, a los 'chicos' que dicen que si el chico (víctima de un abuso) cuando lo abusan dice que no es abuso (entonces) no es abuso...", enumeró ferozmente la conductora.

"Ustedes están del otro lado de mi vida, yo no los necesito para nada. Ahora, no se metan con mi verdad", disparó Viviana Canosa, que incluyó en su descargo también a Fernanda Iglesias y Mercedes Ninci.

Este jueves, desde el estudio de "Puro show" le contestaron a la conductora: "Con todo respeto, Viviana, porque de verdad que te quiero y te admiro, y no te tengo miedo yo tampoco. Dice 'no les tengo miedo', pero, ¿qué miedo va a tener si somos dos pichis?", exclamó Pampito.

puro show

"En ningún momento en este programa se defendió a ningún pedófilo, a ningu corrupto. Simplemente nos preguntamos, y preguntar no es defender, Viviana, no entiendo por qué tanto enojo por preguntar lo que después te preguntó Damián Rojo", agregó fogoneado por Matías Vázquez.

"Nunca vamos a entender qué está pensando, pero el enojo de Viviana salta a partir de que ella misma, en la nota que dio en TN el día anterior, no tuvo la firmeza que todos esperaban cuando venía el tema caliente", adujo entre recortes del video del descargo de Canosa.

"Decí lo que quieras, Pampito, tengo buena onda con vos. Pero no mientras: yo no me retracté, no me contradije, no miento. Lo que pasa es que ustedes quieren que yo diga al aire cosas que yo no voy a decir como ustedes quieren que se las diga. Para meterse conmigo tienen que tener muchas pelotas y la verdad es que a la mayoría les faltan", sentenció la conductora.

"Lo que tuve que decir con nombre y apellido y la palabra justa se lo dije a Stornelli en Comodoro Py, porque lo que me estoy jugando en esta... No me banco que ningún panelista de cuarta ni conductor nuevo de la tele me venga a esnobear. Tengo 34 años de laburo, con errores y con aciertos. Con mi credibilidad no se metan", sentenció.

Pampito -cuyo nombre real es Sebastián Perello Aciar- recordó un intercambio de mensaje de texto que mantuvo esta semana con Viviana Canosa que terminó con un airado "no me escribas más" de su parte.

"Cuando estábamos hablando acá (en las instalaciones de El Trece), estaba recaliente y dije, '¿caliente de qué? Si no hicimos nada malo, no te tratamos de mentirosa ni nos metimos con tu credibilidad'. Simplemente analizamos un tape en la que no quedaba claro cuál era su postura con Lizy Tagliani", retrucó con ganas de ser didáctico sobre el periodismo.

Desde su lugar en la mesa de "Puro show" la actriz Angie Balbiani conjeturó que "quizás interpretó la ansiedad que teníamos por saber si Lizy estaba implicada o no y lo confundió con que estabamos poniendo en tela de juicio lo que ella dijo", y señaló que "es horrible eso para un periodista como también que te digan panelista de cuarta".

"Conductor nuevo soy... sí, hace cuatro meses y estoy re contento por la oportunidad. Nosotros solo preguntamos, nunca pusimos en duda la causa", convino Pampito.