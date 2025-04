Viviana Canosa lapidaria con Yuyito González: "Ni Conan la mira"

"Ella volvió a la palestra ahora como novia de Milei y, a parte, lo que le critico es que hace un programa hablando de Milei. Dice: "no, está todo divino, todo genial"", agregó Viviana. Después de esto, reafirmó: "También que muestre los dos muñecos, que se pase un pony por la cheicon, dejame de joder. Se pasa el pony, se lo frota y vos decís: "eso es falta de algo, ahí no hay pony que alcance"", haciendo referencia a la relación íntima entre el libertario y González.

Embed - VIVIANA CANOSA: "Con YUYITO NO hay PONY que ALCANCE"

Por otro lado, volvió a ser tajante con el vínculo que une al Presidente con la artista: "Yo a veces creo que no es una relación. Y esto no es personal, porque a veces me dicen que yo me quedé con ganas de Milei, así que le pido un favor a la comunidad: invéntenme una relación con Evo Morales, pero no con Milei, porque no". Debido a esto, confesó: "Yo nunca me quedo con ganas de nada, pero si quiero encaro. Pero que tengas buena relación con un varón, ¿eso hace que tengas ganas de tener sexo, que te quedaste con las ganas?".

"Ayer ella decía que la están hostigando y no, Yuyito, hostigar hostiga tu marido a Lali Espósito. Si no laburara en tele, ni la estoy mirando", comentó luego también sobre la pareja de Milei. "Igual tiene 0,01% de rating, ni Conan la mira", destacó. Por su parte, Canosa también hizo referencia a la relación entre el presidente y su ex. "Era más fogosa la relación con Fátima, yo creo que ese sí era un romance", dijo para cerrar.