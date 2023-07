Wanda Nara Barbie: el divertido vídeo junto a Mauro Icardi

No obstante, tanto Wanda Nara como su pareja, Mauro Icardi, aprovecharon el tiempo juntos para realizar un divertido vídeo en TikTok, en alusión al reciente lanzamiento de la película de Barbie, la muñeca de Mattel: "Hi Barbie!", comienza escuchándose a Ken en el audio que utilizó la mediática pareja, tras lo cual la muñeca blonda -interpretada por Wanda- responde "Hi Ken!".