Wanda Nara fulminó a una participante de Gran Hermano: "¿Cómo se le puede permitir entrar a la casa?"

"Acaba de entrar Martina a GH diciendo que ¡le da asquito la bisexualidad y que ser gay debería ser analizado'. CÓMO se le puede permitir entrar a la casa a una persona que diga semejantes comentarios homofóbicos", sostuvo Wanda en una historia de Instagram.

Y agregó: "Sin embargo, GH es la vida misma. Y lamentablemente y desafortunadamente convivimos a diario con este tipo de comentarios o pensamientos errados. Gracias @telefe por no editar y dejarnos utilizar este tipo de declaraciones horribles para hablar con nuestros hijos. Tapar o editar no significa que en la sociedad no exista la discriminación".

Por último, le envió un claro mensaje a Martina: "Y en cuanto a esta chica es la vida misma que te cruzará con un amigo o un hijo bisexual y entenderás todo de la vida y lo desafortunado del comentario y pensamiento".

718f74eb-72e3-4b01-bffd-55ce17d89aca.jpg