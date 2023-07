Maxi López cruzó a Jorge Lanata por sus dichos sobre Wanda Nara

Desde el aeropuerto y recién arribado al país, López, reflexionó: "A mí me gustaba lo que hacía Jorge Lanata, pero me parece que con esta se equivocó mal porque hay cinco hijos atrás, y me parece que le faltó un poquito de empatía".

El papá de Valentino, Constantino y Benedicto dijo no querer meterse "en polémica" con el conductor, y sobre su estadía en el país, sentenció: "Me voy a quedar hasta que sea necesario”.

Consultado sobre cómo están sus hijos ante la situación, el exfutbolista, empresario y dirigente argentino, de 39 años, idnicó: “Voy a llegar ahora a casa para verlos a ellos”.

El cruce de Jorge Lanata con Marina Calabró

Lanata antes de adelantar la cruel enfermedad que padecería Wanda Nara se preguntó por qué esa noticia no la daban los periodistas de espectáculos y habló de corporativismo.

"Vos hablabas de corporativismo de los periodistas de espectáculos y en mi caso cuando hay un diagnóstico de salud en el medio primero espero el parte oficial o la autorización de la familia", dijo Calabró, algo que hasta ahora no se da de parte del entorno de Wanda Nara

Y agregó: "Me pongo en el lugar de la familia, es mi posición y mi límite, es el tipo de información a la que no quiero llegar primero".

Lanata ahí le aclaró a la hija del recordado Juan Carlos Calabró que él no buscó la primicia: "No importa llegar primero o último, no me importa nada".

marina calabro lanata