"Deadpool y Wolverine" es la película que Marvel necesitaba para renacer

Desde que, por las vueltas del destino, me encontré con "Iron Man 1", Marvel se convirtió en mi franquicia de superhéroes favorita. No soy fanática de los cómics ni mucho menos, de hecho, no tengo mucha experiencia en ese ámbito. Pero, si hay que hablar de películas correspondientes a este universo creado por el inigualable Stan Lee, me puedo considerar una experta. Aunque, en los últimos años la decepción fue tal que llegué hasta perderle el hilo a estos héroes y antihéroes del MCU.