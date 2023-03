Yanina Latorre, en contra del Día de la Memoria por una insólita razón: "¡Cristina, qué hiciste!"

"Y yo no nací un feriado. No está bueno que te cambien la sinergia de tu cumpleaños a mitad de tu vida. ¡Cristina, qué hiciste!", se quejó la siempre polémica mediática, que por supuesto generó reacciones de repudio en las redes sociales.

Yanina Latorre día de la memoria

Quien salió a cruzarla fue la periodista Nancy Pazos, que compartió el video y sentenció: "Lo peor es que cree que es graciosa. Patéticamente tilinga".

Con la violencia que la caracteriza, Yanina le respondió a su colega. "Resentida eterna, no me queje del motivo del feriado. TipiKa LAKRA KaKA que tergiversa para que me puteen. De que vivis? Quien te banca el nivel de vida? TU SUELDO? Jajajajajaja", escribió.

Repudio en las redes sociales al mensaje negacionista de Yanina Latorre

https://twitter.com/GuidoCattaneo/status/1637544214174072832 Yanina está indignada porque el día de su cumpleaños es feriado nacional ya que hubo nada más ni nada menos que un golpe de estado. Si conocen a una persona más tilinga avisen. pic.twitter.com/veoam58ziF — Guido Cattaneo (@GuidoCattaneo) March 19, 2023

https://twitter.com/Lour_mm_/status/1637629203506921477 por dios la ignorancia me destruye https://t.co/GjMEaiAYOj — lwrdez (@Lour_mm_) March 20, 2023

https://twitter.com/RGU5ergio/status/1637626637398294528 Esta tipa es una hija de 1000 pvtas. El error de nunca haber legislado contra negacionismo para castigar a todas estas lacras que se cagan en la historia mas trágica de Argentina, como sucede en Alemania.

Todavía buscamos nietos, avísenle. https://t.co/QU69jDUasL — TurcoR.G.U (@RGU5ergio) March 20, 2023

https://twitter.com/SatinTorres/status/1637618887247183872 La sinergia de tu día: levantarse a las 7, spinning, ir a la tele a putearse en vivo con un ejército de conchudas, comer una ensalada, meditar, irse a dormir. https://t.co/spBVuEHaMY — S (@SatinTorres) March 20, 2023

https://twitter.com/vrommano/status/1637595037553901573 no se que me parece mas grave el hecho de que realmente piense asi o que le de la cara para subirlo no lo puedo creer https://t.co/8zXh5er4bw — vic (@vrommano) March 19, 2023

https://twitter.com/Malenagtt/status/1637594791197245440 No amor, no naciste en un feriado, naciste el día qué empezó el peor golpe de Estado de la Argentina. Me parece más importante y significativo. Pd: con razón tenés esa energía de mierda conchuda https://t.co/6pV5KW13ZL — malena (@Malenagtt) March 19, 2023