Yanina Latorre destrozó a Mariel Di Lenarda: "No servís para la tele"

La panelista de LAM, contó que después del programa del lunes, donde todos hablaron sobre la periodista de Nosotros a la mañana, Di Lenarda le escribió a la productora de Latorre para no ir a ese espacio, como estaba pautado.

yanina latorre

“Conclusión del tema, amor de mi vida. Mariel, sos un amor. Le dijo a mi productora ‘le voy a escribir a Yanina’ y no me escribió. Yo no tengo nada que ver, no te hice la nota de Sposato. Me parece fantástico que hayas ganado. Con esto, me demostraste que no estás preparada ni para el juego, ni para la tele, ni para ser panelista”, expresó.

Santiago Sposato y Mariel Di Lenarda había sido tendencia luego de la incómoda nota que el cronista le hizo a la locutora en la ceremonia de los Martín Fierro. Después de que la periodista ganara una estatuilla a Mejor Panelista, el notero dio a entender que no se merecía más el galardón que Yanina Latorre, su compañera de ciclo.

Luego del tenso momento, Sposato decidió pedirle disculpas públicas al aire de Nosotros a la mañana. Cuando el Pollo Álvarez, conductor del ciclo, le consultó si estaba arrepentido, el cronista fue contundente: “Viendo cómo se lo tomó ella, sí. Si eso se lo decía a Dady Brieva, por ejemplo, él me pegaba tres sopapos, terminábamos todos entre risas y era una nota más. Viendo que a ella le dolió, por supuesto que estoy arrepentido de lo que pasó”.