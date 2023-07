Incómodo momento entre Mariel Di Lenarda y el notero de LAM tras ganarle el Martín Fierro a Yanina Latorre

Mariel se sorprendió al escuchar semejante planteo, y sin entender si era verdad lo que estaba escuchando, dijo: “La verdad es que me dejas sin palabras porque vengo festejando desde hace unos minutos y la iba a buscar a Yanina y lo compartí con Sol. ¿Te parece injusto de verdad?”.

“Me parece que vos sos una excelente periodista y que quizá lo merecés como ‘Labor periodística’ pero como panelista Yanina está lejos primera en la TV, pero es una opinión personal”, agregó Sposato contundente.

MEJOR PANELISTA: La TERNA MÁS POLÉMICA de los MARTÍN FIERRO

“Me encanta y se lo reconocí en privado y lo hago ahora en LAM, pero no me gusta la palabra ‘injusto’. Yo laburo hace millones de años y estoy haciendo trabajo periodístico en un panel. Vos podés pensar que se lo merecía ella, y yo también le dije que es la reina de las panelistas, pero es un premio, lo estoy disfrutando, y no voy a pedir disculpas o perdón porque me lo dieron”, se defendió Di Lenarda.

“¿No robaste nada?”, insistió el cronista de manera insólita y Mariel, ya muy incómoda, le contestó: “Para nada”. Sposato intentó una nueva embestida aduciendo que lo que dice Yanina marca agenda y se multiplica en los portales y programas.

“Ella marca la agenda de espectáculos. Yo puedo marcar la mía. No es que no marco la agenda. Cada una lo hace desde su lugar”, le respondió Mariel, aunque el cronista no se dio por vencido y le reprochó: “No tanto como Yanina”, dando por finalizada la entrevista.