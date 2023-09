Yanina Latorre opinó sobre la conducción de Marley en el homenaje a Silvina Luna: "Un horror"

marley

Si bien no hay ninguna prueba fehaciente de la denuncia que le realizó la presunta víctima de abuso, Yanina se animó a opinar sobre la situación y expresó: "Hay un montón de rumores que nunca Marley aclaró, ni para bien ni para mal. Tampoco hay una denuncia firme, todo en redes. Todas cosas que se dicen".

Y agregó: "Hasta ahora, todo redes, pero digo, lo hacen desaparecer. Porque si a vos te chupa tres pitos, lo ponés en los Martín Fierro y hacés que Marley siga laburando como siempre, porque hasta ahora todo es de redes".

En relación a la crítica del público de que el conductor está siendo "protegido" por los medios, Latorre aclaró: "Si no hay pruebas, no me puedo sentar acá, hablaría mal de nosotras que digamos cualquier pavada".

"El que lo quiere volver a insertar, busca un tema como la muerte de Silvina. Desde el morbo, como es más grave la muerte de Silvina, así él entra y nadie se da cuenta. Igual la gente está mirando todo", sostuvo la panelista.

Finalmente, con total indignación se descargó: "Es un error gravísimo. El homenaje de Silvina en este momento lo podría hacer otra persona. Para mí creyeron que era tan groso lo de Silvina que iba a limpiar el tapado de todo lo que se estaba diciendo de él. Metámoslo ahora, por ahí con el quilombo de Silvina y Lotocki pasa de largo y queda en el canal de nuevo. Me parece un horror".

Por su parte, Ángel de Brito también manifestó que "es un error, y que el homenaje lo podría haber hecho Santiago (Del Moro) o Verónica Lozano, es decir, otros conductores del canal".