Yanina Latorre volvió a disparar contra Estefi Berardi: "Lo único que hace es..."

"Hace un año y pico que está en LAM y lo único que hace es desmentir, desacreditar info mía, de Ángel y en su momento hasta de Ana Rosenfeld porque trabaja para sus amigos. Como la defiende el doctor Leguizamón, usa lo que el le dice para echarlo en cara y miente", comenzó diciendo Yanina.

Y, agregó: "Estefi miente y dice cualquier cosa al aire porque está desinformada. Las veces que me pidió ayuda y yo la ayudé no las contó: me pidió ayuda cuando trató de acosador a Vicuña, me pidió en el verano que no mostrara algo que ella sabía que yo tenía, me pidió ayuda con temas contables... y ahora habla de maltrato".

https://twitter.com/AyeBenitezSi/status/1658159754517131265 Las historias de @yanilatorre tirándole a Berardi me dieron años de vida pic.twitter.com/RV7Esx3XJR — Ayelén Benitez (@AyeBenitezSi) May 15, 2023

"Cuando en el equipo hubo un tema con Fernanda Iglesias y fuimos todo el equipo a una comida para hacer cartarsis, al otro día Pampito lo publicó con pelos y señales. Primero lo negó pero después reconoció el error y llamó a todo el mundo llorando para pedir disculpas. Ella traiciona a todo el mundo", contó Latorre sobre las faltas que tuvo su compañera.

Lejos de terminar, la panelista siguió con su descargo: "Como no puede sostener lo que dice si no lo tiene escrito, cuando la enfrenté por lo que contó de Rial con la info que yo tenía porque había hablado con él, ella se enloqueció y empezó a tirar mierda como siempre. Después empezó a victimizarse en las redes, metió a LAM y a Ángel... yo no se lo voy a permitir".

"Cuando en Intrusos apareció el tema de sus chats con Fede Bal, llamó a todo el mundo para que no se tocara el tema. Ahora, si es mentira, ¿por qué llamás?", dijo haciendo referencia al romance que tuvo Berardi en el verano con el hijo de Carmen Barbieri.

"Inventó un embarazo de Lautaro Martinez, vendió el de Stephi Demner y el de Melody Luz, acusó a Tini de maltratar niños, se comió lo del audio falso de Lali... en los cortes de LAM se la pasa contando cosas de Carmen y de Pampito... traiciona a todos", disparó filoza.

Y cerró contundente: "No le voy a permitir que se meta con mi trayectoria porque yo la hice laburando y no sé si todos la hicieron así".

https://twitter.com/PtcRecargado/status/1658127928096374786 Yanina Latorre le contestó con todo a Estefi Berardi #Lam

Qué Opinas ? pic.twitter.com/FtfvmIv2CS — Ptc Recargado Rating (@PtcRecargado) May 15, 2023