Yuyito González defendió a Rosina Beltrán tras un flojo arranque: "Ahora es recontra..."

"Supuestamente sí", replicó la nueva panelista, sin entender bien la observación. Este episodio bastó para que llovieran las críticas contra la ex Gran Hermano.

Ante esto, Yuyito González salió al cruce de los cuestionamientos y defendió a su flamante incorporación: "A veces puede darse, es un programa en vivo... está bien. Está triunfando la chica, salió en todas las redes, está triunfando a pesar de las críticas. Ya era conocida y ahora es recontra conocida", manifestó en diálogo con Intrusos.

yuyito defendió a rosina.mp4

El bizarro momento de Yuyito González con un muñeco que emula a Javier Milei: "Que se besen"

Amalia "Yuyito" González retomó su programa "Empezar el día", por la pantalla de Ciudad Magazine, este lunes. En esta nueva temporada, conductora se encuentra acompañada por Facundo Ventura, Lucas Bertero y la ex Gran Hermano, Rosina Beltrán.

Sin embargo, este no fue el único episodio destacable de la jornada, dado que la conductora encabezó un bizarro momento, al mostrar dos muñecos que emulan la figura suya y del presidente Javier Milei: "Cuántas cosas que han dicho sobre mí en el verano, chicos, no voy a dar nombres de nadie, pero me han dado... y, sobre todo, siempre poniendo en dudas las cosas del amor. A ver si con esto se quedan más tranquilos...", comenzó indicando Yuyito y procedió a mostrar los muñecos en cuestión.

"¿Les dice algo que esté esta parejita acá?", señaló la conductora, mientras mostraba dos muñecos, de los cuales uno tenía la banda presidencial, emulando a Milei. "Hoy le voy a dedicar el programa a mis hijos, a mi nieta, a mi yerno y, por supuesto, a él, se lo voy a dedicar a él", manifestó González, al momento que tomó al muñeco del Presidente en brazos, como si fuera un bebé.

yuyito muñeco milei.mp4

Y sumó: "Así que registren, registren, acá andamos y, por las dudas, que se besen también eh, se pueden besar, chicos", expresó, en vivo. "Y, por las dudas que me tenga que subir al pony en algún momento del programa, tengo este pony que me lo regaló mi director Santi Salgado, te quiero Santi", cerró.