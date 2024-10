Zayn Malik, ex One Direction, pospuso su gira por Estados Unidos tras la muerte de Liam Payne

Zayn Malik, ex integrante de One Direction, decidió posponer su gira "Stairway to the Sky Tour" por Estados Unidos debido a la trágica muerte de su excompañero Liam Payne. El cantante, de 31 años, falleció luego de caer desde el tercer piso del hotel Casa Sur en el barrio porteño de Palermo, causando conmoción total en el mundo entero.