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Franco Colapinto finalizó 16° en el Gran Premio de Japón

Franco Colapinto EN VIVO: minuto a minuto del GP de Japón de Fórmula 1

Franco Colapinto EN VIVO: minuto a minuto del GP de Japón de Fórmula 1
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Franco Colapinto EN VIVO: minuto a minuto del GP de Japón de Fórmula 1
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Franco Colapinto
Japón

Franco Colapinto finalizó 16° en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 que ganó Andrea Kimi Antonelli, en una carrera marcada por el accidente de Bearman y el Safety Car.

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Franco Colapinto terminó 16° en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 tras una competencia condicionada por el Safety Car generado por el accidente de Oliver Bearman. La carrera en Suzuka fue ganada por Andrea Kimi Antonelli, mientras que Pierre Gasly finalizó 7° y sumó puntos para Alpine.

El piloto argentino había largado desde la posición 15° y rápidamente logró avanzar un lugar para ubicarse 14° en los primeros metros. Con el correr de las vueltas, Colapinto mostró un ritmo competitivo y llegó a posicionarse 13°, manteniéndose cerca de Liam Lawson, de Red Bull, mientras sostenía una diferencia de apenas 1,3 segundos con Gabriel Bortoleto. En la vuelta 18°, ingresó a boxes para cambiar los neumáticos medios por duros, lo que lo relegó momentáneamente al puesto 18°. Poco después, en el giro 22 de 53, Oliver Bearman protagonizó un fuerte accidente en la curva 13, lo que obligó al ingreso del Safety Car.

La neutralización perjudicó la estrategia de Colapinto, que había parado en las vueltas previas y perdió terreno respecto a varios rivales que aprovecharon la interrupción para realizar sus detenciones. La situación también afectó a George Russell, quien resignó el liderazgo tras su paso por pits, mientras que Antonelli heredó la punta y Pierre Gasly se ubicó séptimo.

En la segunda mitad de la carrera, Colapinto se mantuvo en lucha por avanzar posiciones y llegó a rodar detrás de Alex Albon y luego del Williams de Carlos Sainz, aunque no logró superar a sus rivales y quedó estancado en el puesto 16°.

En la parte final, Antonelli mostró un ritmo contundente y marcó en reiteradas oportunidades la vuelta más rápida, consolidando una ventaja superior a los 11 segundos sobre Oscar Piastri. Finalmente, el italiano se quedó con una sólida victoria en Suzuka, seguido por Piastri y Charles Leclerc, quienes completaron el podio. Por su parte, Colapinto terminó 16°, mientras que su compañero en Alpine, Pierre Gasly, finalizó 7° y volvió a sumar puntos en el campeonato.

IMPORTANTE: A qué hora corre Colapinto hoy: la grilla de partida y dónde ver el GP de Japón

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Vuelta 43/53: Franco Colapinto quedó estancado en el 16° puesto

El argentino se mantiene detrás del Williams de Carlos Sainz. Le saca una ventaja de dos segundos a Alex Albon.

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Vuelta 30/53: Franco Colapinto está detrás de Albon

El argentino de Alpine se mantiene cerca del Williams en la 16° plaza.

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¡FUERTE ACCIDENTE DE BEARMAN Y SAFETY CAR EN PISTA!

El británico de Haas estaba por detrás de Franco Colapinto y se estrelló en la curva 13.

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Franco Colapinto frenó en los boxes en la vuelta 18° y cambio sus neumáticos medios por duros. Ahora se ubica 18°

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Franco Colapinto marcha 13° en el GP de Japón

El argentino está cada vez de Liam Lawson, hombre de Red Bull. Sin embargo, tiene a Bortoleto tan solo 1.3 segundos por detrás.

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¡GRAN LARGADA DE FRANCO COLAPINTO QUE ADELANTA UNA POSICIÓN Y ESTÁ 14°!

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¡ARRANCÓ EL GRAN PREMIO DE JAPÓN!

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Así se lo vi a Franco Colapinto en la previa del Gran Premio de Japón

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Se retrasa la largada del GP de Japón

FIA informó que el arranque de la vuelta de formación se retrasaron 10 minutos debido a los daños en el circuito tras un accidente en la Porsche Cup, una de las categorías antesala que estaban corriendo este fin de semana. Por ese motivo, la prueba comenzará a las 14.10 (hora local).

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Franco Colapinto largará en el puesto 15° en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1

Minuto a minuto de Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1

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Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver a Franco Colapinto en el celular

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Cómo ver a Franco Colapinto EN VIVO en el celular sin Xuper TV ni Magma

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Sin Disney+: cómo ver la carrera de Franco Colapinto EN VIVO en el celular

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En qué puesto larga Colapinto hoy en el GP de Japón

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El gran desafío de Colapinto en Japón

El piloto argentino llega a esta tercera fecha del Campeonato del Mundo 2026 con un fuerte envión anímico. A bordo de su monoplaza de la escudería Alpine, Colapinto viene de sumar su primer punto de la temporada en el reciente Gran Premio de China (carrera que quedó en manos de Kimi Antonelli con Mercedes).

Esta noche, la exigencia será máxima para escalar posiciones. De acuerdo a los resultados de la clasificación oficial, Franco partirá desde la octava fila, compartiendo el sector nada menos que con el experimentado español Carlos Sainz, piloto de Williams.

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A qué hora larga la carrera y por dónde verla EN VIVO

Prepará el café porque la noche será larga. El semáforo verde se apagará oficialmente este domingo a las 02:00 de la madrugada (hora de Argentina).

Para no perderte ningún detalle y seguir cada vuelta, estas son las opciones de transmisión confirmadas:

  • Televisión: La carrera se podrá ver en vivo a través de la pantalla de Fox Sports.

    • Cablevisión / Flow: Canales 25 (SD) y 106 (HD).

    • DirecTV: Canales 105 (SD) y 1605 (HD).

    • Telecentro: Canales 101 (SD) y 1013 (HD).

  • Streaming (ONLINE): La competencia estará disponible en Disney+ Premium.

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La grilla de partida

Para ir calentando motores, así quedaron conformados los principales puestos de salida en Suzuka:

  • Primera fila: Kimi Antonelli (Mercedes) - George Russell (Mercedes).

  • Segunda fila: Oscar Piastri (McLaren) - Charles Leclerc (Ferrari).

  • Tercera fila: Lando Norris (McLaren) - Lewis Hamilton (Ferrari).

  • (...)

  • Octava fila: Franco Colapinto (Alpine) - Carlos Sainz (Williams).

Franco Colapinto EN VIVO: minuto a minuto del GP de Japón de Fórmula 1
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