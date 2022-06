Riquelme le tiró una a Pasman que le quedó adentro

Quien pidiera de rodillas que Di María, autor del gol en la final de la Copa América 2021, no jugara más en la Selección Argentina, prosiguió: "Me sorprendí, casi no me di cuenta de que era él. Iba con su hermano Cristian y con alguien que yo conozco mucho. (Del cual no dio nombres) Y cuando pasé, porque cuando me lo crucé no dijo nada, soltó al aire: 'Ah, los contras también vienen a la cancha".

"Me quedó revoloteando la frase. Lo que analicé es que a Román le sale la ficha dictatorial, así como le salió cuando empezó que gobernaba por comunicados. Ahora creo que en el fondo el siente que si hay contras, no pueden ir a la cancha. Que él tiene el poder de vetar, de decir 'vos me criticás, vos no entrás' o 'vos me elogiás, venís y te doy la nota'", dudó.

Después de esa frase, el comentarista lanzó: "Ojo Román que es peligroso eso, eh", sentenció tras sacarse todo de adentro en vivi por radio.