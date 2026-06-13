La reacción del héroe de New York Knicks al ser comparado con Diego Maradona por su agónica jugada
En la conferencia de prensa previa al quinto juego, A OG Anunoby lo compararon con Diego Maradona por su agónico doble en el Madison Square Garden.
La previa del quinto juego de las Finales de la NBA entre San Antonio Spurs y New York Knicks sumó un condimento inesperado que tocó de cerca el corazón del deporte argentino. En la clásica conferencia de prensa antes del partido, el alero OG Anunoby fue consultado ni más ni menos que por la figura de Diego Maradona.
La sorpresiva pregunta de los periodistas deportivos tuvo su origen en la espectacular y agónica jugada que Anunoby protagonizó en el Madison Square Garden para sellar la histórica remontada de los Knicks en el cuarto juego.
Anunoby se vistió de héroe en Manhattan al convertirse en el autor del doble definitivo en el último segundo. Tras capturar un agónico rebote ofensivo, el jugador de los Knicks se elevó con una potencia descomunal para encestar la pelota, dar vuelta un partido en el que llegaron a perder por 29 puntos y poner la serie 3-1.
La fotografía exacta de su salto, suspendido en el aire con los brazos extendidos buscando el aro, se transformó de inmediato en un fenómeno viral en las plataformas digitales.
De manera casi inevitable, la mística de la imagen llevó a muchos fanáticos e internautas a trazar un paralelismo estético con la histórica foto de Diego Maradona anotando el gol de "La Mano de Dios" ante Inglaterra en el Mundial de México 1986.
La reacción de la figura de los New York Knicks al ser consultado por Diego Maradona
Aprovechando el furor generado por la silueta de ambos atletas suspendidos en lo más alto, un periodista decidió mostrarle la comparativa de las dos imágenes al basquetbolista durante la conferencia de prensa. Lejos de esquivar el tema, Anunoby reaccionó con total admiración y respeto hacia el astro del fútbol mundial:
"Maradona es una leyenda", expresó de forma contundente al contemplar las fotografías lado a lado. "Es una gran imagen, es genial, es especial", agregó con una sonrisa, visiblemente halagado por la magnitud de la comparación.
Con el espíritu del "Diez" sobrevolando la previa, los Knicks buscarán este sábado por la noche coronar su gran temporada en San Antonio, apoyados en la épica de un plantel que ya empezó a escribir sus propias páginas doradas en la historia de la NBA.
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