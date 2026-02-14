Bodegón en Buenos Aires: el lugar con platos de toques mediterráneos

En Buenos Aires, los bodegones son espacios perfectos para deleitarse en sus grandes especialidades y probar el verdadero sabor de la cocina argentina. Cada barrio dispone de su emblemático recinto, atrapando la atención de los comensales no solo por su extensa carta, sino también por sus ambientes cálidos y acogedores. Estas características lo hacen puntos de encuentro de diferentes familias y amigos.