Bodegón en Buenos Aires: el lugar con platos de toques mediterráneos
Se encuentra en Villa Urquiza y abre todos los días. Una de sus grandes especialidades son los buñuelos de espinaca y mozzarella. Qué comer y cómo llegar.
En Buenos Aires, los bodegones son espacios perfectos para deleitarse en sus grandes especialidades y probar el verdadero sabor de la cocina argentina. Cada barrio dispone de su emblemático recinto, atrapando la atención de los comensales no solo por su extensa carta, sino también por sus ambientes cálidos y acogedores. Estas características lo hacen puntos de encuentro de diferentes familias y amigos.
En el corazón de Villa Urquiza, Bonario representa esa esencia con una propuesta que apuesta por recetas clásicas, platos abundantes y precios razonables. Abierto toda la semana, se consolidó como un referente del circuito gastronómico para quienes priorizan sabores auténticos en cualquier momento de la semana.
Las especialidades de Bonario
Una de sus principales ventajas de Bonario es su extenso menú, que reúne opciones para todos los gustos. Incluye desde entradas y platos principales contundentes hasta postres caseros que completan la experiencia con un toque dulce. Estas son sus especialidades:
- Musaka tradicional
- Buñuelos de espinaca y mozzarella
- New York steak con papas rotas y criolla de mango
- Ravioles de trucha con puerro
- Provoleta con mango y sriracha
- Risotto de hongos y queso azul
- Truchón patagónico
- Milanesa de bife de chorizo con tagliatelle de espinaca
- Panzotti de mozzarella y cebolla caramelizada
- Goulash de hongos con cremoso de papa
- Frittata de mar
- Boquerones con pickles de pepino
- Brownie con helado artesanal
- Torta vasca
- Flan casero con caramelo
Dónde queda Bonario
Está ubicado en la Avenida Congreso al 5700, dentro del barrio de Villa Urquiza. Funciona desde las primeras horas del día y permanece abierto hasta casi la medianoche, lo que lo convierte en una alternativa práctica tanto para almorzar como para cenar.
Cómo llegar a Bonario
Quienes elijan el tren pueden optar por el ramal Mitre y descender en las estaciones Drago o General Urquiza, ambas ubicadas a pocas cuadras del restaurante. También es posible llegar en subte a través de la línea B, bajando en Juan Manuel de Rosas y completando el trayecto a pie.
Para quienes se mueven en colectivo, la zona está bien conectada: circulan varias líneas como la 107, 127, 140, 169, 111, 90 y 114, lo que permite acceder con facilidad desde distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario