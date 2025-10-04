Bodegón en Buenos Aires: el restaurante donde se come abundante y barato
Conocé el bodegón de Buenos Aires que se gana su fama por porciones gigantes y platos caseros por menos de $20.000.
El Bodegón Sahores es un clásico de Villa del Parque en Buenos Aires, que abrió sus puertas en 1931 dentro de un club barrial y, desde entonces, se transformó en punto de encuentro de familias, vecinos y estudiantes. Su propuesta es simple pero irresistible, platos caseros, porciones enormes y precios que todavía se sienten de barrio.
Las especialidades de Bodegón Sahores
La carta del Bodegón Sahores es tan extensa como generosa. Entre los más pedidos se encuentran:
- Ojo de bife: $13.000
- Ojo de bife “Sahores”, con morrón, huevo frito y panceta: $14.000
- Entraña al roquefort: $22.000
- Matambre a la fugazzeta: $14.000
- Bife de costilla: $10.500
- Costilla de cerdo a la riojana: $12.500
La estrella indiscutida es la Milanesa XXL de ternera, pensada para 3 o 4 personas, a $40.000. También está la versión más moderna, la Milanesa “Sahores”, con cheddar, panceta y dos huevos fritos por $26.000. Los fanáticos de las pastas también tienen su recompensa:
- Risotto de carne: $11.500
- Sorrentinos de calabaza y queso: $12.000
- Raviolones de verdura y ricota: $12.000
- Canelones de ricota y jamón: $10.500
Dónde queda Bodegón Sahores
El Bodegón Sahores está ubicado en Santo Tomé 2496, pleno corazón de Villa del Parque. Abre todos los días de 9 a 00 h, ofreciendo desayunos, almuerzos y cenas. También cuenta con servicio de delivery y la posibilidad de hacer reservas al 11 4989 3862.
Cómo llegar a Bodegón Sahores
Llegar al Bodegón Sahores es realmente sencillo. Quienes se mueven en colectivo cuentan con varias líneas que circulan por las avenidas principales y conectan Villa del Parque con distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires.
Otra opción muy práctica es el tren, ya que la estación Villa del Parque del ferrocarril San Martín se encuentra a pocas cuadras del lugar. Para los que prefieren ir en auto, la zona ofrece espacios de estacionamiento en las calles cercanas, lo que facilita la visita sin complicaciones.
