Bodegón en Buenos Aires: el restaurante donde se come abundante y barato

Embed - Bodegon Sahores en Instagram: "“Los fines de semana son mejores en Sahores ¡Te esperamos en Villa del Parque!”#bodegónsahores #comidacasera #bodegon #platodeldia #saboresdesahores #argentina #villadelparque #comidaabundante #sahores" View this post on Instagram A post shared by Bodegon Sahores (@bodegonsahoress)

Dónde queda Bodegón Sahores

El Bodegón Sahores está ubicado en Santo Tomé 2496, pleno corazón de Villa del Parque. Abre todos los días de 9 a 00 h, ofreciendo desayunos, almuerzos y cenas. También cuenta con servicio de delivery y la posibilidad de hacer reservas al 11 4989 3862.

Cómo llegar a Bodegón Sahores

Llegar al Bodegón Sahores es realmente sencillo. Quienes se mueven en colectivo cuentan con varias líneas que circulan por las avenidas principales y conectan Villa del Parque con distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

Otra opción muy práctica es el tren, ya que la estación Villa del Parque del ferrocarril San Martín se encuentra a pocas cuadras del lugar. Para los que prefieren ir en auto, la zona ofrece espacios de estacionamiento en las calles cercanas, lo que facilita la visita sin complicaciones.