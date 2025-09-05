Bodegón en Buenos Aires: el restaurante que conquista con ravioles de asado
En Buenos Aires, la pasión porteña por la carne y las pastas se une en los ravioles de asado y vacío al asador, un clásico moderno que conquista paladares.
En Buenos Aires, si hablamos de gastronomía porteña, pocos platos representan tan bien la fusión entre carne y pastas como los ravioles de asado y vacío al asador de Saavedra. Este clásico moderno combina tradición y audacia en cada bocado, invitando a disfrutar de sabores auténticos con un giro innovador.
El restaurante Raíces se consolidó como un referente en Buenos Aires gracias a su propuesta que rescata la cocina casera de siempre, pero con un toque creativo que conquista tanto a vecinos como a foodies.
Las especialidades de "Raíces"
El plato estrella son los ravioles rellenos con asado y vacío cocinados lentamente a las brasas, logrando una ternura inigualable y un delicado ahumado. La experiencia se completa con provoleta fundida y morrones asados bañados en el jugo de la carne, convirtiéndo en un verdadero homenaje a la cocina argentina en formato de pasta. Todo esto, por menos de $20.000, hace que sea un imperdible para quienes buscan dónde comer en Saavedra sin gastar de más.
Más allá de los ravioles, la carta de Raíces ofrece opciones que celebran la tradición porteña: mini bifes de ternera con revuelto, ojo de bife con mini provoleta y chorizo, tagliatelle con gambas al ajillo, ravioles de ricota y espinaca con ragout de osobuco, milanesa de T-bone con spaghettis, empanadas de carne frita, milanesa napolitana con papas fritas y un risotto de hongos que invita a brindar.
Lo que distingue a Raíces es su capacidad de innovar sin perder la esencia, conectando cada plato con la historia de la cocina casera argentina.
Dónde queda "Raíces"
El restaurante Raíces está ubicado en Crisólogo Larralde 3995, en el barrio de Saavedra, un punto estratégico que combina la tranquilidad del barrio con fácil acceso desde distintas zonas de Buenos Aires. Su ubicación permite disfrutar de una experiencia gastronómica única sin alejarse de la ciudad.
Cómo llegar a "Raíces"
Para llegar a Raíces, se puede optar por transporte público, taxi o auto particular. Quienes prefieran movilidad propia tienen la ventaja de contar con estacionamiento cercano, mientras que los servicios de colectivos conectan cómodamente Saavedra con distintos puntos de Buenos Aires, facilitando el acceso a turistas y vecinos que buscan disfrutar de su propuesta gastronómica.
