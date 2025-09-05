Bodegón en Buenos Aires: el restaurante que conquista con ravioles de asado

Embed - Raices Cocina Casera en Instagram: "El martes 9 de septiembre a la noche, celebramos un clásico. Te esperamos con Lasaña casera para 2 a $29.000. Con todo el sabor de lo hecho en casa. Nuestra lasaña clásica: carne, crema, ricota, espinaca, tuco y gratinado de parmesano. Además, nos acompañan nuestros amigos de @lunfa_vermu con su 2×1. Te esperamos para cenar un inédito de nuestra historia. Con reserva y seña previa por whatsapp al 11 7368 6730 Cupos limitados." View this post on Instagram A post shared by Raices Cocina Casera (@raicescocinacasera)

Dónde queda "Raíces"

El restaurante Raíces está ubicado en Crisólogo Larralde 3995, en el barrio de Saavedra, un punto estratégico que combina la tranquilidad del barrio con fácil acceso desde distintas zonas de Buenos Aires. Su ubicación permite disfrutar de una experiencia gastronómica única sin alejarse de la ciudad.

Cómo llegar a "Raíces"

Para llegar a Raíces, se puede optar por transporte público, taxi o auto particular. Quienes prefieran movilidad propia tienen la ventaja de contar con estacionamiento cercano, mientras que los servicios de colectivos conectan cómodamente Saavedra con distintos puntos de Buenos Aires, facilitando el acceso a turistas y vecinos que buscan disfrutar de su propuesta gastronómica.