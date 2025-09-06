Bodegón en Buenos Aires: el restaurante en San Telmo con una terraza de cristal muy especial
Con aires de bodegón en Buenos Aires, La Terraza de La Carbonera mezcla historia, diseño y cocina local en un espacio vidriado único en San Telmo.
En pleno Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de San Telmo, este espacio gastronómico sorprende con una propuesta que combina tradición y modernidad. El lugar funciona en el último piso de un edificio histórico que en otras épocas fue depósito de carbón, almacén de barrio y hasta teatro independiente.
Tras un proceso de restauración, recuperó su esencia original y la convirtió en un entorno cálido y lleno de luz natural.
El gran diferencial está en su estructura de vidrio: techo y paredes transparentes que dejan pasar la claridad del día y regalan vistas únicas del casco histórico de Buenos Aires al caer la noche. El diseño equilibra lo barrial con lo contemporáneo, gracias a mesas de madera con bases de hierro, sillas de pana bordó, barra visible y una cocina abierta que invita a participar de la experiencia. La terraza al aire libre suma un aire descontracturado ideal para disfrutar en verano.
Las especialidades de La Terraza de La Carbonera
La carta de este espacio rescata la tradición argentina con una impronta moderna, siempre con el fuego como protagonista. La cocina trabaja con brasa, rescoldo, chapa y horno de leña, técnicas que le dan un carácter único a cada plato.
Entre los recomendados se destacan la arañita al horno de leña con papines rotos, el cordero braseado acompañado de polenta cremosa y la caldereta de pesca del día hecha a la parrilla. Para quienes disfrutan de las opciones al centro, los Platitos Carboneros ofrecen alternativas para compartir como las anchoas de Mar del Plata con pickles de apionabo o las empanadas de langostinos rellenas con queso fresco, puerros y cilantro.
La propuesta se completa con sándwiches gourmet que combinan creatividad y sabor, desde un Club Sandwich de vitello hasta una pita de gírgolas con chimichurri fresco, pensados para quienes buscan una experiencia más relajada dentro de un bodegón en Buenos Aires.
Dónde queda La Terraza de La Carbonera
Ubicado en Carlos Calvo 299, esquina Balcarce, en pleno San Telmo, este bodegón en Buenos Aires abre sus puertas los domingos, martes y miércoles de 9 a 00 horas, mientras que jueves, viernes y sábados extiende su horario hasta las 2 de la madrugada, ofreciendo un espacio ideal para disfrutar tanto de día como de noche.
Cómo llegar a La Terraza de La Carbonera
Para llegar al bodegón, podés acercarte en los colectivos 24 o 130. La zona es de fácil acceso y está rodeada de atractivos turísticos, lo que convierte la visita a este bodegón en Buenos Aires en una experiencia completa de gastronomía y cultura porteña.
