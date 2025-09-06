 Bodegón en Buenos Aires: el restaurante en San Telmo con una terraza de cristal muy especial

La propuesta se completa con sándwiches gourmet que combinan creatividad y sabor, desde un Club Sandwich de vitello hasta una pita de gírgolas con chimichurri fresco, pensados para quienes buscan una experiencia más relajada dentro de un bodegón en Buenos Aires.

COSI MI PIACE - TAGLIATELLE CARBONARA.jpeg

Dónde queda La Terraza de La Carbonera

Ubicado en Carlos Calvo 299, esquina Balcarce, en pleno San Telmo, este bodegón en Buenos Aires abre sus puertas los domingos, martes y miércoles de 9 a 00 horas, mientras que jueves, viernes y sábados extiende su horario hasta las 2 de la madrugada, ofreciendo un espacio ideal para disfrutar tanto de día como de noche.

Cómo llegar a La Terraza de La Carbonera

Para llegar al bodegón, podés acercarte en los colectivos 24 o 130. La zona es de fácil acceso y está rodeada de atractivos turísticos, lo que convierte la visita a este bodegón en Buenos Aires en una experiencia completa de gastronomía y cultura porteña.