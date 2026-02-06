Bodegón de Buenos Aires: el restaurante con una gran variedad con platos muy buenos
Su magia surge de combinar historia y modernidad, con atención personalizada y un ambiente lleno de calidez que enamora a todos.
En Buenos Aires, Yiyo El Zeneize se presenta como un clásico que va más allá de un simple bodegón porteño, ofreciendo un recorrido por la historia de la ciudad. Ubicado en Parque Avellaneda, conserva la esencia de los antiguos almacenes de ramos generales con una decoración vintage que evoca épocas pasadas, combinando tradición y modernidad.
Su carta porteña incluye platos típicos elaborados con ingredientes frescos y de calidad, como empanadas, sándwiches de milanesa y chorizos criollos, ideales para disfrutar en buena compañía. Para acompañar, ofrecen una cuidada selección de vinos y bebidas espirituosas que completan la experiencia gastronómica en un ambiente cálido y auténtico.
Las especialidades de "Yiyo El Zeneize"
Yiyo El Zeneize revive la época dorada de la gastronomía porteña con un menú que celebra los clásicos de la cocina argentina. Su carta tradicional incluye platos caseros elaborados con ingredientes frescos y de calidad, desde las irresistibles empanadas criollas hasta los contundentes sándwiches de milanesa, cada bocado invita a un auténtico viaje en el tiempo.
Entre las entradas, se destacan la provoleta a la parrilla, el queso fundido con chimichurri y tablas de fiambres y quesos caseros. Los platos principales ofrecen opciones como el asado a la parrilla, los fideos caseros con tuco y el pollo al horno con papas, mientras que quienes buscan alternativas vegetarianas pueden disfrutar de ensaladas y soufflés de verduras.
La propuesta se renueva según la temporada, incluyendo platos típicos como locro, puchero o pastas con vegetales frescos de huerta. Para cerrar la comida, los postres caseros como flan, dulce de leche o torta de chocolate son ideales para endulzar la experiencia.
El bodegón completa la experiencia con una cuidada selección de vinos argentinos, cervezas artesanales y bebidas tradicionales como fernet con cola. También hay opciones sin alcohol, como refrescos naturales y jugos de frutas frescas, mientras que licores y aperitivos ofrecen el acompañamiento perfecto para compartir en buena compañía.
Dónde queda "Yiyo El Zeneize"
Yiyo El Zeneize, situado en Avenida Eva Perón 4402, en pleno Parque Avellaneda, es un clásico que perdura en el tiempo. Fundado en 1921, hoy está a cargo del nieto del dueño original, quien lo dirige junto a dos socios, manteniendo viva la tradición porteña del lugar.
Cómo llegar a "Yiyo El Zeneize"
Para llegar a Yiyo El Zeneize se pueden tomar los colectivos 50, 97, 103 o 46 y caminar apenas media cuadra hasta el lugar. Otra opción es combinar el subte E con la línea de colectivo 145, facilitando el acceso desde distintos puntos de la ciudad.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario