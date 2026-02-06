 Bodegón de Buenos Aires: el restaurante con una gran variedad con platos muy buenos

El bodegón completa la experiencia con una cuidada selección de vinos argentinos, cervezas artesanales y bebidas tradicionales como fernet con cola. También hay opciones sin alcohol, como refrescos naturales y jugos de frutas frescas, mientras que licores y aperitivos ofrecen el acompañamiento perfecto para compartir en buena compañía.

Dónde queda "Yiyo El Zeneize"

Yiyo El Zeneize, situado en Avenida Eva Perón 4402, en pleno Parque Avellaneda, es un clásico que perdura en el tiempo. Fundado en 1921, hoy está a cargo del nieto del dueño original, quien lo dirige junto a dos socios, manteniendo viva la tradición porteña del lugar.

Cómo llegar a "Yiyo El Zeneize"

Para llegar a Yiyo El Zeneize se pueden tomar los colectivos 50, 97, 103 o 46 y caminar apenas media cuadra hasta el lugar. Otra opción es combinar el subte E con la línea de colectivo 145, facilitando el acceso desde distintos puntos de la ciudad.