Bodegón en Buenos Aires: los dos restaurantes que preparan los mejores sorrentinos de carne
Con ambientes cálidos y platos exquisitos, estos restaurantes se posicionan como grandes baluartes del circuito gastronómico. Los detalles en la nota.
Los bodegones de Buenos Aires son grandes referentes de la gastronomía porteña, reconocidos por su ambiente cálido y familiar que permite sumergirse por completo en sus preparaciones. Sus porciones generosas y precios accesibles son clave para disfrutar de platos abundantes sin golpear el bolsillo.
Entre los destacados de la escena se encuentran Salgado Alimentos e Il Ombu Trattoria, considerados grandes referentes de la ruta gastronómica porteña. Ambos son valorados por preparar los mejores sorrentinos de carne de Buenos Aires, combinando tradición y calidad en cada plato que sirve y siendo accesible desde diferentes puntos de la ciudad.
Las especialidades de Salgado Alimentos
Salgado Alimentos combina el encanto de un almacén clásico con la calidez de una cantina de barrio. En este bodegón, la prioridad está en la calidad y en la elaboración artesanal de las pastas frescas, hechas a mano con dedicación y cuidado.
Entre sus platos más destacados se encuentran los sorrentinos de carne, servidos con manteca de salvia y ricotta, una combinación sencilla, pero llena de sabor que explica la popularidad de este clásico.
Además, ofrecen la opción de pastas frescas para llevar, ideales para quienes quieren disfrutar de la experiencia en casa sin perder la esencia de un auténtico bodegón.
Su sucursal principal se encuentra en Juan Ramírez de Velasco 401, Villa Crespo, aunque cuenta con otras ubicaciones en Barzana 2090 (Urquiza), Av. Jorge Newbery 3701, Aráoz 494, Darregueyra 2285 (Charcas) y Larrazábal 399, lo que facilita acceder a sus especialidades en distintos puntos de la ciudad.
Las especialidades de Il Ombu Trattoria
En Nueva Pompeya, Il Ombu Trattoria Italiana mantiene la esencia de la cocina italiana, con un ambiente cálido y porciones generosas que reflejan la tradición en cada plato. Su especialidad son las pastas rellenas de carne braseada, tiernas y llenas de sabor, ideales para compartir y disfrutar con tranquilidad.
Además, ofrecen una variedad de salsas, desde opciones con albóndigas hasta preparaciones con frutos de mar, que permiten darle un toque distinto sin perder la autenticidad de lo clásico. El restaurante se encuentra en Patagones 2976 y abre todos los días de 12:30 a 16 y de 20 a 01.
