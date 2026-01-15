Bodegón en Buenos Aires: los dos restaurantes que preparan los mejores sorrentinos de carne

Su sucursal principal se encuentra en Juan Ramírez de Velasco 401, Villa Crespo, aunque cuenta con otras ubicaciones en Barzana 2090 (Urquiza), Av. Jorge Newbery 3701, Aráoz 494, Darregueyra 2285 (Charcas) y Larrazábal 399, lo que facilita acceder a sus especialidades en distintos puntos de la ciudad.

Las especialidades de Il Ombu Trattoria

Ombo tratoria Il Ombu Trattoria abre sus puertas todos los días. Redes sociales

En Nueva Pompeya, Il Ombu Trattoria Italiana mantiene la esencia de la cocina italiana, con un ambiente cálido y porciones generosas que reflejan la tradición en cada plato. Su especialidad son las pastas rellenas de carne braseada, tiernas y llenas de sabor, ideales para compartir y disfrutar con tranquilidad.

Además, ofrecen una variedad de salsas, desde opciones con albóndigas hasta preparaciones con frutos de mar, que permiten darle un toque distinto sin perder la autenticidad de lo clásico. El restaurante se encuentra en Patagones 2976 y abre todos los días de 12:30 a 16 y de 20 a 01.