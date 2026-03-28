ChatGPT reveló la pregunta ética más difícil de responder en la era digital: conocé el enorme impacto de la IA

En ese escenario, y ante la consulta sobre cuál es la pregunta más difícil de responder en la era digital, ChatGPT dio su veredicto de forma rápida y simple. Para la herramienta tecnológica, el interrogante más desafiante de responder es ¿hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar nuestra libertad a cambio de comodidad tecnológica?