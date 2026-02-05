Chau sarro: mezcló suavizante dos ingredientes y la grifería quedó como nueva sin fregar ni un poco

Baños.jpg

En un recipiente limpio, colocar dos cucharadas de suavizante para ropa , que ayudará a desprender la suciedad adherida.

, que ayudará a desprender la suciedad adherida. Agregar una cucharada de sal , clave para potenciar la acción limpiadora y ayudar a remover las manchas más difíciles.

, clave para potenciar la acción limpiadora y ayudar a remover las manchas más difíciles. Sumar una cucharada de lavaplatos , que cumple la función de desengrasar y arrastrar los restos acumulados.

, que cumple la función de desengrasar y arrastrar los restos acumulados. Incorporar una cucharada de agua oxigenada , que contribuye a aclarar las superficies y mejorar el brillo final.

, que contribuye a aclarar las superficies y mejorar el brillo final. Añadir un vaso de agua , necesario para diluir correctamente todos los ingredientes.

, necesario para diluir correctamente todos los ingredientes. Mezclar bien hasta lograr una preparación homogénea, sin grumos ni residuos.

Pasar la mezcla a una botella con pico o rociador, como las de detergente o limpiavidrios, para facilitar la aplicación durante la limpieza.

Una vez lista, la preparación se puede usar en la ducha para eliminar marcas de agua y devolverle el brillo, en la grifería, el lavamanos y los inodoros. También resulta eficaz para limpiar cerámicas y vidrios del baño, dejando las superficies relucientes con un solo producto y sin gastar de más.