Cómo son los ejercicios para ejercitar los músculos de los pies

Las recomendaciones clave para fortalecer los pies

Un pie sano combina rigidez y flexibilidad de manera sorprendente. "Es un triángulo que debe ser rígido para propulsar la marcha y, al mismo tiempo, flexibilizarse para amortiguar", explica la podóloga deportóloga Josefina Toscano. Cada paso activa un mecanismo sofisticado: al elevar los dedos, especialmente el gordo, se eleva el arco del pie en lo que se conoce como mecanismo windlass, generando tensión y eficiencia para despegar del suelo. Al caer, el arco cede lo suficiente para absorber el impacto.