Cómo viajar al Mundial 2026 y no gastar mucha plata en el intento

Las claves a tener en cuenta

Es fundamental no viajar el mismo 11 de junio, día del partido inaugural, ya que los precios suelen ser mucho más altos. Los expertos sugieren planificar vuelos entre 4 y 7 días antes del comienzo o, si se puede, elegir fechas de regreso después de la final del 19 de julio para evitar los picos de demanda. Además, optar por vuelos los martes o miércoles puede bajar el costo hasta un 20% respecto a los fines de semana.