Cómo viajar al Mundial 2026 y no gastar mucha plata en el intento
Los mejores tips sobre cómo reservar vuelos para evitar precios exorbitantes. No te pierdas estos detalles para viajar a la Copa del Mundo.
Faltan pocos meses para que arranque la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y una duda ronda la cabeza de todos los fanáticos: ¿cuándo conviene comprar los pasajes para no gastar una fortuna?
Conviene evitar viajar los fines de semana y buscar aeropuertos secundarios cercanos a las sedes del Mundial. Por ejemplo, volar entre 4 y 5 días antes del inicio del torneo puede significar ahorrar hasta un 30% en comparación con las fechas pico durante la competencia.
Las claves a tener en cuenta
Es fundamental no viajar el mismo 11 de junio, día del partido inaugural, ya que los precios suelen ser mucho más altos. Los expertos sugieren planificar vuelos entre 4 y 7 días antes del comienzo o, si se puede, elegir fechas de regreso después de la final del 19 de julio para evitar los picos de demanda. Además, optar por vuelos los martes o miércoles puede bajar el costo hasta un 20% respecto a los fines de semana.
Si la Selección Argentina juega en Nueva York (MetLife Stadium), aterrizar en Filadelfia o Baltimore y luego completar el trayecto por tierra suele ser más económico. Lo mismo sucede en California: volar a San José puede resultar mucho más barato que hacerlo en San Francisco o Los Ángeles. En este sentido, las aerolíneas low cost internas de Estados Unidos serán aliadas importantes para moverse entre las distintas sedes.
Con el sorteo y la confirmación de los grupos ya hechos, los asientos en las rutas más directas comienzan a escasear, por lo que esperar ofertas de último momento puede ser un riesgo que termine costando el doble.
Datos clave para planificar tu viaje al Mundial 2026
El mejor mes para comprar es marzo de 2026, los días más económicos para volar son martes y miércoles, y las aerolíneas como Aerolíneas Argentinas y American Airlines ya lanzaron frecuencias especiales para la ocasión. Los precios estimados oscilan entre US$ 1.200 y US$ 3.500, según las escalas y flexibilidad del pasaje, y las sedes con mayor demanda son Miami, Arlington (Texas) y East Rutherford.
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