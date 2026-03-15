Costa Azul: el refugio de playas tranquilas en Uruguay ideal para ver ballenas y practicar deportes náuticos
Ubicado en Rocha, este balneario ofrece relax lejos del bullicio y vistas increíbles desde el Cerro de la Virgen. Conocé cómo llegar y qué hacer en esta joya.
En Uruguay, el turismo encuentra playas que mantienen su encanto por conservar su entorno natural y no estar saturadas de visitantes, ofreciendo tranquilidad frente al mar lejos del bullicio de destinos como Punta del Este. Costa Azul, en La Paloma, se destaca por su ambiente relajado y sus variadas opciones de recreación.
Entre julio y octubre, los turistas pueden disfrutar del avistamiento de ballenas, uno de los atractivos naturales más buscados del país.
Ubicada entre Antoniópolis y La Aguada, Costa Azul es un refugio ideal para quienes buscan una experiencia diferente dentro del turismo en Uruguay. El Cerro de la Virgen se convierte en un mirador privilegiado para contemplar amaneceres sobre el océano y observar ballenas durante la temporada, siendo uno de los puntos más visitados por viajeros y residentes.
El balneario ofrece servicios completos durante el verano, como guardavidas, WiFi gratuito y actividades recreativas. Su amplia franja de arena permite practicar deportes acuáticos, y las condiciones naturales lo hacen perfecto para surf, kitesurf y windsurf durante gran parte del año, consolidándose como un destino destacado dentro del turismo en Uruguay.
Qué se puede hacer en Costa Azul
- Avistar ballenas desde el Cerro de la Virgen (julio a octubre)
- Contemplar amaneceres sobre el océano Atlántico
- Practicar deportes acuáticos: surf, kitesurf y windsurf
- Participar en torneos de fútbol y vóley en zonas habilitadas
- Disfrutar de juegos familiares como el tejo
- Realizar caminatas por la costanera
- Visitar el Puerto de La Paloma y su escollera
- Explorar playas cercanas como La Aguada y Bahía Grande
- Practicar pesca deportiva
- Conocer el Faro Cabo Santa María
- Visitar la Laguna de Rocha, un paisaje protegido
Dónde queda Costa Azul
Costa Azul, ubicada a 4 km del centro de La Paloma en Rocha, Uruguay, y a 240 km de Montevideo, se extiende a lo largo de la rambla Avenida Costanera Tabaré entre las playas de Antoniópolis y La Aguada, conectada con esta última por el icónico Cerro de la Virgen, ofreciendo un destino ideal para quienes buscan turismo en Uruguay con playas tranquilas, naturaleza y actividades frente al mar.
Cómo llegar a Costa Azul
Para visitar Costa Azul desde Montevideo, hay que recorrer unos 240 kilómetros hasta La Paloma. Desde allí, se continúa por la rambla Avenida Costanera Tabaré durante 4 kilómetros hasta la playa. El destino ofrece buen acceso y opciones de transporte local, facilitando el traslado entre los distintos puntos de interés.
Se puede llegar tanto en auto particular como a través de servicios de transporte público, que conectan con las principales ciudades de Uruguay, ideal para quienes buscan disfrutar del turismo costero sin complicaciones.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario