Costa Azul: el refugio de playas tranquilas en Uruguay ideal para ver ballenas y practicar deportes náuticos

Cómo llegar a Costa Azul

Para visitar Costa Azul desde Montevideo, hay que recorrer unos 240 kilómetros hasta La Paloma. Desde allí, se continúa por la rambla Avenida Costanera Tabaré durante 4 kilómetros hasta la playa. El destino ofrece buen acceso y opciones de transporte local, facilitando el traslado entre los distintos puntos de interés.

Se puede llegar tanto en auto particular como a través de servicios de transporte público, que conectan con las principales ciudades de Uruguay, ideal para quienes buscan disfrutar del turismo costero sin complicaciones.