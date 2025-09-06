Coto y Carrefour, la gran guerra de los descuentos bancarios

Por último, no hay que pasar por alto la letra chica: muchos de estos descuentos excluyen categorías sensibles, como carnes frescas, bebidas alcohólicas o electrodomésticos, lo que puede modificar el verdadero impacto del ahorro.

El cronograma de descuentos de cada cadena

En Coto, las ofertas se concentran en acuerdos con bancos como Ciudad, Credicoop, Santander y Ualá, además de beneficios especiales para jubilados y programas sociales. Los lunes, por ejemplo, destacan reintegros de hasta 30% según la tarjeta utilizada, mientras que los jueves aparecen oportunidades fuertes con ICBC, Columbia y Comafi.

Carrefour, en cambio, organiza sus promociones con bancos como Patagonia, BBVA, Santander y Galicia, además de sumar beneficios para empleados públicos y jubilados. Los miércoles suelen ser la jornada más atractiva, con descuentos de hasta el 35%, mientras que los fines de semana apuntan a quienes cobran sus sueldos en entidades específicas.

En definitiva, la competencia es diaria y el ganador es el consumidor que sabe planificar. Aprovechar el día y el banco correcto puede traducirse en un ahorro importante, y en este escenario cada peso cuenta más que nunca.