Cuántos feriados restan del 2025 y cuándo serán: los detalles
El próximo feriado será dentro de algunos días y entre semana, en el marco del último día no laborable del año. Los detalles en la nota.
Diciembre trae consigo el último fin de semana largo del año, ideal para una escapada rápida y recargar energías antes de la recta final. Este lunes 8 de diciembre se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, marcando así el cierre de los fines de semana XXL del 2025.
Más allá de ese fin de semana largo, queda un feriado más durante la semana, que marca el cierre del calendario de días no laborables del año, aunque no permite un descanso prolongado como los fines de semana extra largos. Además, también se conoció el calendario oficial de feriados del 2026.
Los feriados restantes del 2025
El último feriado del 2025 será el jueves 25 de diciembre, cuando se celebra la Navidad, una de las fechas más importantes para los cristianos, que conmemora el nacimiento de Jesús. Aunque no genera un fin de semana largo, es una jornada especial para reunirse en familia.
Si bien el 24 de diciembre, Nochebuena, no figura como feriado por ley, en muchos trabajos y comercios se reduce la jornada laboral o directamente se descansa. Tras Navidad, el siguiente asueto será el 1° de enero de 2026, Año Nuevo, un día en el que la mayoría de los comercios, bancos y supermercados permanecen cerrados o funcionan con horarios especiales.
Calendario de feriados 2026
Enero
- Jueves 1°: Año Nuevo (inamovible)
Febrero
- Lunes 16 y martes 17: Carnaval
Marzo
- Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (inamovible)
Abril
- Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (inamovible)
- Viernes 17: Viernes Santo (inamovible)
Mayo
- Viernes 1°: Día del Trabajador (inamovible)
- Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (inamovible)
Junio
- Miércoles 17: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
- Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (inamovible)
Julio
- Jueves 9: Día de la Independencia (inamovible)
Agosto
- Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
Octubre
- Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable)
Noviembre
- Viernes 20: Día de la Soberanía Nacional
Diciembre
- Martes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (inamovible)
- Viernes 25: Navidad (inamovible)
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario