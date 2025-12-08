Cuántos feriados restan del 2025 y cuándo serán: los detalles

Si bien el 24 de diciembre, Nochebuena, no figura como feriado por ley, en muchos trabajos y comercios se reduce la jornada laboral o directamente se descansa. Tras Navidad, el siguiente asueto será el 1° de enero de 2026, Año Nuevo, un día en el que la mayoría de los comercios, bancos y supermercados permanecen cerrados o funcionan con horarios especiales.