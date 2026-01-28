De qué se trata el procedimiento de pocos minutos para recuperar la cintura

Embed - REDUCE CINTURA y ELIMINA el DOLOR DE ESPALDA en 5 MINUTOS - MÉTODO JAPONÉS FUKUTSUDZI

Estirá las piernas por completo y uní los pies, con los pulgares tocándose, lo que ayuda a mantener la pelvis en la posición correcta. Los brazos se estiran suavemente por encima de la cabeza, con las palmas hacia abajo, generando un estiramiento que recorre toda la columna vertebral, las costillas y las caderas, promoviendo una mejor alineación postural.