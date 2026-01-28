De qué se trata el procedimiento de pocos minutos para recuperar la cintura
Un movimiento simple y poco usado vuelve a ponerse en foco por su impacto en la cintura: se hace en minutos, es fácil y trabaja el core en profundidad.
Mantenerse en forma y cuidar la salud es más sencillo con trucos de fitness que se pueden hacer en pocos minutos diarios. Uno de ellos es el método Fukutsudzi, un ejercicio japonés que ayuda a mejorar la postura y generar una cintura más estrecha.
Este procedimiento no requiere equipos sofisticados: solo necesitás una toalla, cinco minutos al día y una alimentación saludable y equilibrada. Popularizado en redes sociales, promete beneficios en la zona lumbar, alineación de la pelvis y mayor confort en la espalda baja, ideal para quienes buscan resultados sin grandes esfuerzos.
El ejercicio para una cintura más definida
El método Fukutsudzi es un ejercicio japonés que combina postura, estiramiento y alineación corporal para lograr un efecto visual de cintura más estrecha. Para practicarlo, necesitás una toalla firme, enrollada, y un espacio cómodo donde recostarte. Colocá la toalla justo bajo la zona lumbar, apoyando de manera uniforme la parte baja de la espalda.
Estirá las piernas por completo y uní los pies, con los pulgares tocándose, lo que ayuda a mantener la pelvis en la posición correcta. Los brazos se estiran suavemente por encima de la cabeza, con las palmas hacia abajo, generando un estiramiento que recorre toda la columna vertebral, las costillas y las caderas, promoviendo una mejor alineación postural.
Es fundamental mantener esta posición durante cinco minutos diarios. Durante ese tiempo, la pelvis se recoloca, la columna lumbar se estira y las tensiones musculares acumuladas en la espalda baja comienzan a relajarse. Este estiramiento pasivo permite que las costillas y las caderas se alineen correctamente, creando un efecto visual inmediato de cintura más definida.
Aunque no reduce grasa localizada ni reemplaza la actividad física regular, al combinarlo con una alimentación saludable y hábitos de fitness, el método potencia la firmeza abdominal y mejora la postura general. Es ideal para principiantes, personas con movilidad limitada o quienes buscan un método rápido para mejorar la alineación del cuerpo, aliviar dolores lumbares y realzar la apariencia de la cintura sin grandes esfuerzos.
