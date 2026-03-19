Descubrí Buenos Aires: el pueblo para disfrutar de sus paisajes rurales y bañarse en el río
La provincia de Buenos Aires está llena de destinos ideales para escapadas cortas, pero hay algunos que siguen siendo poco conocidos. Mirá.
Ubicado a pocas horas de la Ciudad de Buenos Aires, este destino se destaca por su identidad de campo, con arboledas, cursos de agua y espacios verdes que lo convierten en una opción perfecta para desconectar de la rutina.
Además, es considerado por muchos como la “capital del miniturismo”, ya que ofrece múltiples actividades para disfrutar en familia o con amigos, sin necesidad de viajar largas distancias.
Qué se puede hacer en Salto
Uno de los principales atractivos del lugar es el río Salto, donde se puede pasar el día en balnearios y zonas recreativas. El Complejo Turístico Municipal es uno de los puntos más visitados, con espacios para descansar, hacer picnic y disfrutar del aire libre.
Entre las actividades más destacadas se encuentran:
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Bañarse en el río y disfrutar de sus áreas habilitadas
Recorrer el Salto de agua, que le da nombre a la ciudad
Visitar las ruinas del Molino Quemado, un sitio histórico emblemático
Pasear por el centro del pueblo y conocer sus almacenes tradicionales
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Disfrutar de la gastronomía local con platos típicos de la región
Además, el entorno natural invita a realizar caminatas, descansar bajo los árboles o simplemente disfrutar de un día tranquilo rodeado de campo.
Dónde queda Salto
Salto es la cabecera del partido homónimo y se encuentra en el norte de la provincia de Buenos Aires, a menos de 200 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.
Su ubicación lo convierte en un destino ideal para escapadas de fin de semana o incluso para una visita por el día, ya que combina cercanía con un entorno completamente distinto al de la ciudad.
Cómo llegar a Salto
Para llegar a Salto desde CABA, una de las opciones más utilizadas es tomar el Acceso Oeste o la Ruta Nacional 7 hasta el kilómetro 94.
Desde allí, se debe continuar por la Ruta Provincial 31, que lleva directamente al pueblo.
El viaje dura aproximadamente dos horas en auto, lo que lo convierte en una alternativa perfecta para quienes buscan una escapada rápida, económica y en contacto con la naturaleza.
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