Descubrí Buenos Aires: el pueblo para disfrutar de sus paisajes rurales y bañarse en el río

Dónde queda Salto

Salto es la cabecera del partido homónimo y se encuentra en el norte de la provincia de Buenos Aires, a menos de 200 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

Su ubicación lo convierte en un destino ideal para escapadas de fin de semana o incluso para una visita por el día, ya que combina cercanía con un entorno completamente distinto al de la ciudad.

Cómo llegar a Salto

Para llegar a Salto desde CABA, una de las opciones más utilizadas es tomar el Acceso Oeste o la Ruta Nacional 7 hasta el kilómetro 94.

Desde allí, se debe continuar por la Ruta Provincial 31, que lleva directamente al pueblo.

El viaje dura aproximadamente dos horas en auto, lo que lo convierte en una alternativa perfecta para quienes buscan una escapada rápida, económica y en contacto con la naturaleza.