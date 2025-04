El feriado sorpresivo del 11 de abril que conformará un fin de semana largo

La Batalla de Maipú, ocurrida en 1818, fue una de las confrontaciones más importantes durante la lucha por la independencia sudamericana, y San Juan la conmemora de forma oficial. Esto genera un pequeño finde largo no tan conocido que puede ser una gran oportunidad para planear algo diferente.

Los motivos del feriado 11 de abril

En San Juan, el 11 de abril es feriado por ley provincial. La fecha conmemora la victoria del Ejército de los Andes en la Batalla de Maipú, liderado por el General José de San Martín. Aunque la batalla ocurrió en Chile, San Juan tiene una fuerte conexión histórica con este acontecimiento, ya que muchos de sus habitantes formaron parte del ejército.

Esta conmemoración se mantiene cada año como una forma de reconocer el papel clave de la provincia en la independencia, y suele incluir actos oficiales y actividades culturales. Como no es un feriado nacional, el resto del país no verá cambios en el calendario escolar ni laboral, pero en San Juan las oficinas públicas, escuelas y muchos comercios no trabajarán.

Si bien es un feriado local, podría generar confusión en quienes no estén al tanto, por eso es importante chequear el calendario si tenés que viajar o coordinar actividades con personas en esa provincia.

Calendario de feriados 2025

Durante 2025, el calendario de feriados nacionales sigue ofreciendo varias oportunidades para descansar o escaparse unos días. Entre los más destacados se encuentran:

Viernes 18 y sábado 19 de abril: Semana Santa, feriado en todo el país.

Miércoles 1 de mayo: Día del Trabajador.

Sábado 25 de mayo: Revolución de Mayo.

Lunes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes.

Jueves 20 de junio: Día de la Bandera.

Viernes 21 de junio: feriado con fines turísticos, generando un finde XXL.

Martes 9 de julio: Día de la Independencia.

Viernes 11 de octubre: feriado con fines turísticos.

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción.

Miércoles 25 de diciembre: Navidad.

Además, hay varios feriados trasladables y fines de semana largos confirmados, por lo que conviene estar atento al cronograma completo para organizarse mejor.