El increíble pueblo que está en Argentina pero al que solo se puede ingresar desde Bolivia

Además, es considerado la puerta de entrada al Parque Nacional Baritú, una de las áreas protegidas más aisladas del país. Este sitio permite conocer paisajes selváticos, ríos y especies características de la región.

Su cercanía con Bolivia también forma parte de la experiencia, ya que el intercambio cultural con las localidades vecinas influyó durante años en las tradiciones, la gastronomía y la vida cotidiana del pueblo.

Donde queda Los Toldos

Los Toldos se encuentra en la provincia de Salta, dentro del departamento de Santa Victoria, en el extremo norte del territorio argentino y muy cerca del límite con Bolivia.

La localidad está ubicada entre montañas y zonas selváticas, lo que durante mucho tiempo dificultó su conexión directa con otros puntos de Argentina. Esta condición geográfica hizo que su relación diaria con las comunidades bolivianas cercanas fuera mucho más fuerte.

El pueblo cuenta con pocos habitantes y es elegido especialmente por viajeros que buscan tranquilidad, naturaleza y destinos con historias diferentes.

Cómo llegar a Los Toldos

La manera más utilizada para llegar a Los Toldos es mediante un recorrido que pasa por Bolivia. Muchos visitantes ingresan desde la ciudad boliviana de Bermejo, ya que este camino resulta más accesible que otras alternativas por territorio argentino.

Para hacerlo, se debe cruzar la frontera y luego continuar el trayecto hasta la localidad salteña. Debido a sus características geográficas, se recomienda planificar el viaje con anticipación, revisar el estado de los caminos y llevar todo lo necesario para recorrer una zona alejada de los grandes centros urbanos.

Gracias a su combinación de selva, montañas e historia fronteriza, Los Toldos se convirtió en uno de los destinos más curiosos y sorprendentes del norte argentino.