El supermercado con descuentos de hasta 50% en televisores

Los supermercados volvieron a impulsar fuertes promociones y ahora ofrecen televisores con descuentos de hasta el 50% y financiación en cuotas sin interés.

Los supermercados vuelven a ser protagonistas de las ofertas más agresivas del mes: mientras muchos comercios ya dieron por finalizado el impulso del comercio electrónico, dos de las cadenas más grandes del país decidieron extender los descuentos y la financiación en televisores. Coto y Carrefour mantienen rebajas que llegan hasta el 50%, además de planes de pago que alcanzan las 12 cuotas sin interés, una combinación que volvió a activar el interés de quienes buscan renovar su Smart TV antes de fin de año.

Las promociones incluyen televisores de distintas marcas, tamaños y resoluciones, y ya se convirtieron en una de las oportunidades más competitivas dentro del rubro electro. Para quienes buscan precios bajos, financiación y entrega inmediata, estas ofertas aparecen como las más atractivas del mercado actual.

Las ofertas en televisores en Coto

En su tienda online, Coto mantiene rebajas de hasta 25% en un pago y una variedad de modelos reconocidos. Estas son algunas de las opciones más destacadas:

  • Smart TV BGH 55’’: $622.499 (25% de descuento)

  • Smart TV THS 43’’: $307.499 (25% de descuento)

  • Smart TV BGH 43’’: $359.999 (20% de descuento)

  • Smart TV BGH 65’’ 4K: $974.999 (25% de descuento)

  • Smart TV Philips 43’’: $367.499 (25% de descuento)

Según el relevamiento del sector, los precios más competitivos se encuentran en los modelos de 43 pulgadas, que pueden conseguirse por poco más de $300.000, dependiendo del plan de pago disponible.

Las ofertas en televisores en Carrefour

Carrefour es la cadena que actualmente sostiene los descuentos más altos, con rebajas que llegan hasta el 47%, además de planes de financiación sin interés en varios modelos.

Entre las ofertas más importantes se encuentran:

  • Smart TV Philips 43’’: $319.000 (47% de descuento, en 3 cuotas sin interés)

  • Smart TV Hyundai Android 50’’: $599.000 (10% de descuento, en hasta 9 cuotas)

  • Smart TV Noblex 58’’: $899.000 (20% de descuento, en hasta 12 cuotas)

  • Smart TV LG 65’’: $1.699.000 (15% de descuento, en 9 cuotas)

  • Smart TV Toshiba 55’’ 4K: $599.000 (32% de descuento, en 6 cuotas)

Con estas ofertas, la cadena busca mantener el movimiento comercial en un contexto donde la demanda general continúa retraída.

