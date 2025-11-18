El supermercado con descuentos de hasta 50% en televisores

Los supermercados vuelven a ser protagonistas de las ofertas más agresivas del mes: mientras muchos comercios ya dieron por finalizado el impulso del comercio electrónico, dos de las cadenas más grandes del país decidieron extender los descuentos y la financiación en televisores. Coto y Carrefour mantienen rebajas que llegan hasta el 50%, además de planes de pago que alcanzan las 12 cuotas sin interés, una combinación que volvió a activar el interés de quienes buscan renovar su Smart TV antes de fin de año.