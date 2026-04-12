El truco para blanquear los repasadores y que queden perfumados y como nuevos
Este truco casero usa un ingrediente accesible y ecológico para limpiar repasadores a fondo, quitando manchas y olores sin arruinar la tela.
Un truco casero ganó popularidad por su eficacia: aplicar oxígeno activo para blanquear repasadores y dejarlos impecables, sin recurrir a lavandina ni a productos tradicionales como el jabón. El uso cotidiano hace que los repasadores se ensucien con facilidad, acumulen manchas difíciles y desprendan malos olores. Con el tiempo, el blanco original se opaca y recuperarlo parece una misión complicada.
El paso a paso para dejar los repasadores como nuevos
El oxígeno activo, conocido también como percarbonato de sodio, es un compuesto que al entrar en contacto con agua caliente libera oxígeno y genera una acción efervescente capaz de remover suciedad incrustada y eliminar bacterias. A diferencia de la lavandina, no deteriora las telas ni deja residuos nocivos, por lo que se posiciona como una opción más ecológica y segura dentro de este truco casero de limpieza.
Para poner en práctica este truco casero, alcanza con diluir dos cucharadas de oxígeno activo en un recipiente con agua caliente. Después, se sumergen los repasadores entre una y tres horas, según el nivel de suciedad, y se lavan como de costumbre. Un buen enjuague y el secado al sol ayudan a potenciar el efecto blanqueador natural, devolviéndoles su tono original sin esfuerzo.
Quienes se dedican a la limpieza del hogar destacan que el oxígeno activo se volvió una de las mejores alternativas para reemplazar la lavandina. Su fórmula actúa de manera eficaz sobre las manchas difíciles, pero sin desprender vapores fuertes ni dañar los tejidos. Además, al ser biodegradable, reduce el impacto ambiental.
Este producto no se limita solo a los repasadores. Dentro de los usos más comunes de este truco casero, también se destaca su capacidad para mejorar el blanco de la ropa, eliminar malos olores en zapatillas, limpiar juntas de cerámicos y desodorizar espacios como la heladera o el tacho de basura. Aunque es seguro, se recomienda conservarlo en un envase cerrado y no combinarlo con ácidos para no afectar su rendimiento.
Más allá de su efectividad, este método recupera hábitos tradicionales de limpieza que ya eran comunes en generaciones anteriores, como el uso de vinagre o bicarbonato. El truco casero con oxígeno activo se volvió tendencia y confirma que, muchas veces, lo más simple es lo que mejor funciona para mantener la casa impecable.
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