El truco para blanquear los repasadores y que queden perfumados y como nuevos

Este producto no se limita solo a los repasadores. Dentro de los usos más comunes de este truco casero, también se destaca su capacidad para mejorar el blanco de la ropa, eliminar malos olores en zapatillas, limpiar juntas de cerámicos y desodorizar espacios como la heladera o el tacho de basura. Aunque es seguro, se recomienda conservarlo en un envase cerrado y no combinarlo con ácidos para no afectar su rendimiento.