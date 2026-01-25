El truco casero para limpiar la plancha de pelo y dejarla impecable
Aprendé a limpiar y desinfectar tu planchita de pelo de manera correcta para cuidarla, extender su vida útil y evitar daños innecesarios en tu melena.
Aplicar un truco casero para limpiar la plancha de pelo es clave para mantener esta herramienta en buen estado y proteger la salud del cabello. Con el uso frecuente, el alisador acumula restos de productos capilares, suciedad y la grasa natural del pelo, lo que puede afectar cada hebra y arruinar el resultado del peinado si no se elimina a tiempo.
Mantener la planchita impecable no solo permite lograr un alisado más parejo, sino que también ayuda a prolongar la vida útil del dispositivo, evitando que el calor se distribuya de forma irregular y genere daños innecesarios.
En redes sociales, la creadora de contenido @moreediaz__, con más de 70 mil seguidores, mostró lo fácil que es descuidar la plancha de pelo cuando no se adoptan hábitos simples de limpieza.
En uno de sus videos más vistos, explicó cómo la acumulación de residuos puede provocar un calentamiento desparejo, aumentar el riesgo de quiebre capilar y generar una sensación de grasitud incluso después del alisado.
En definitiva, incorporar este truco casero de limpieza de manera regular permite obtener resultados más prolijos y, sobre todo, cuidar el cabello. Un gesto sencillo que hace la diferencia entre un peinado impecable y un daño evitable en la melena.
El truco para limpiar la planchita de pelo
- Verificá que la plancha de pelo esté completamente fría y desconectada del enchufe antes de empezar con la limpieza.
- Tené a mano algodones o gasas limpias para las placas principales y hisopos para llegar a los rincones más angostos.
- Humedecé apenas el algodón con agua micelar o alcohol para aflojar los restos de productos, aceites y suciedad acumulada.
- Pasá el algodón por las placas con movimientos suaves, sin presionar, para no dañar la superficie del alisador.
- Usá los hisopos para limpiar bordes y zonas difíciles donde suele juntarse más residuo.
- Una vez retiradas las impurezas, repasá toda la plancha de pelo con un algodón seco para eliminar la humedad.
- Dejá el alisador unos minutos al aire antes de volver a enchufarlo o guardarlo.
Este paso a paso simple permite mantener la planchita impecable, lograr un alisado parejo y cuidar la salud del cabello sin gastar de más.
