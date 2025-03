El truco casero para limpiar las rejillas del horno de manera sencilla

Para realizar este truco de limpieza, solo necesitarás algunos elementos fáciles de conseguir y comunes en cualquier hogar:

Paso a paso para dejar las rejillas del horno como nuevas, según el truco viral de TikTok:

SÍ! PODÉS RECUPERAR LAS REJILLAS CON SUCIEDAD DE AÑOS! Si yo pude, vos también! Remojo por varias horas en agua + detergente + vinagre blanco. Podés dejarlas toda la noche y vas a notar que comienza a ablandar Para fregar pasta de bicarbonato + detergente, con una lana de acero o esponja metálica, según la gravedad del asunto DECASATIP: Yo me ayudé con una espátula. Aplicándola de costado y con cuidado, levanté mucha costra, ahorrando tiempo y sin dañar la rejilla No te recomiendo que utilices objetos filosos porque sí pueden dañar!