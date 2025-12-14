En dónde conviene comprar el iPhone 17 a buen precio
Con un diseño elegante y un rendimiento potenciado por procesadores de alta calidad, este dispositivo se presenta como la gran innovación del 2025. Los detalles en la nota.
Apple volvió a sacudir el mundo de los dispositivos móviles con una nueva generación de iPhone que no pasó desapercibida. Lejos de ser un teléfono más en el mercado, la marca apostó por una propuesta que combina estética renovada, potencia mejorada y una experiencia de uso pensada para el día a día, incluso para los usuarios más exigentes.
En ese contexto, el iPhone 17 ya empezó a verse en la Argentina y su desembarco generó una gran revolución para los amantes de la tecnología. Los nuevos modelos comenzaron a venderse a través de la tienda oficial de Apple en Mercado Libre, con opciones de financiación que facilitan el acceso.
El panorama de precios del iPhone en Argentina
Hace algún tiempo atrás, las opciones para comparar precios del iPhone en Argentina se limitaban a resellers autorizados como MaximStore, MacStation y Claro, pero ahora los consumidores cuentan con una nueva alternativa oficial: la tienda de Apple en Mercado Libre.
Los precios del iPhone 17 varían según el modelo y el vendedor. Por ejemplo, el iPhone 17 básico con 256 GB se encuentra en torno a los $1.999.990 en Mercado Libre y MacStation, mientras que Claro ofrece la versión de 512 GB a $2.429.999 con un descuento incluido.
En el caso del iPhone Air, los precios comienzan desde los $2.499.990 en MacStation, pero en la tienda oficial de Apple en Mercado Libre supera los 4 millones de pesos. Claro, por su parte, ofrece el modelo de 512 GB a un valor de $2.879.999.
Para los modelos más avanzados, el iPhone 17 Pro comienza cerca de los $2.7 millones, mientras que el iPhone 17 Pro Max de 256 GB se encuentra entre los $2.999.990 y $3.249.999, dependiendo del vendedor.
Por otro lado, las tiendas de importación, como Tiendamia, presentan precios más atractivos gracias a sus descuentos. Allí, el iPhone 17 de 256 GB puede adquirirse alrededor de los $1.716.000, mientras que el modelo Pro de 512 GB ronda los $2.600.000.
Precios del iPhone 17 en EE. UU. y su costo en pesos
Tomar como referencia los precios de Apple y Amazon en Estados Unidos sirve para dimensionar la brecha con los valores locales una vez que se hace la conversión a pesos argentinos. Por ejemplo, el iPhone 17 con 256 GB tiene un precio de USD799, que al pasarlo a moneda local representa aproximadamente $1.174.000 si se usa el dólar oficial, cerca de $1.184.000 con dólar MEP y más de $1.520.000 si se calcula con dólar tarjeta.
Algo similar ocurre con el iPhone 17 Pro de 256 GB, que en el mercado estadounidense cuesta USD1.099. Ese monto equivale a unos $1.615.000 al tipo de cambio oficial, pero supera los $2.100.000 cuando se lo convierte utilizando la cotización del dólar tarjeta.
