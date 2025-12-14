En dónde conviene comprar el iPhone 17 a buen precio

Para los modelos más avanzados, el iPhone 17 Pro comienza cerca de los $2.7 millones, mientras que el iPhone 17 Pro Max de 256 GB se encuentra entre los $2.999.990 y $3.249.999, dependiendo del vendedor.

Por otro lado, las tiendas de importación, como Tiendamia, presentan precios más atractivos gracias a sus descuentos. Allí, el iPhone 17 de 256 GB puede adquirirse alrededor de los $1.716.000, mientras que el modelo Pro de 512 GB ronda los $2.600.000.

Precios del iPhone 17 en EE. UU. y su costo en pesos

Tomar como referencia los precios de Apple y Amazon en Estados Unidos sirve para dimensionar la brecha con los valores locales una vez que se hace la conversión a pesos argentinos. Por ejemplo, el iPhone 17 con 256 GB tiene un precio de USD799, que al pasarlo a moneda local representa aproximadamente $1.174.000 si se usa el dólar oficial, cerca de $1.184.000 con dólar MEP y más de $1.520.000 si se calcula con dólar tarjeta.

Algo similar ocurre con el iPhone 17 Pro de 256 GB, que en el mercado estadounidense cuesta USD1.099. Ese monto equivale a unos $1.615.000 al tipo de cambio oficial, pero supera los $2.100.000 cuando se lo convierte utilizando la cotización del dólar tarjeta.