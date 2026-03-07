En qué lugar de Buenos Aires conviene ir a comprar ropa barata
Se ubica en zona sur y se convirtió en una sensación por sus buenos precios. Los jeans comienzan en los $12.200 y los buzos en $10.500. Dónde queda.
Al momento de comprar ropa y accesorios, muchas personas eligen el barrio de Flores no solo por sus precios accesibles, sino también por la calidad y variedad de las prendas que se pueden encontrar. Durante años, este sector de la Ciudad de Buenos Aires se consolidó como un punto de referencia para quienes buscan renovar el guardarropa sin gastar de más.
Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a surgir otros polos comerciales que compiten de forma directa con este tradicional circuito de compras. Uno en particular se ubica en zona sur, más precisamente en el partido de Esteban Echeverría, donde se pueden encontrar jeans desde $12.200 y buzos a partir de $10.500.
Dónde comprar ropa a buen precio
En los últimos meses comenzaron a consolidarse nuevos polos comerciales con precios muy atractivos para quienes buscan renovar su ropa sin gastar demasiado. Uno de estos puntos se encuentra en Monte Grande, dentro del partido de Esteban Echeverría, y se presenta como una alternativa interesante para los vecinos del sur del Gran Buenos Aires debido a su cercanía y fácil acceso.
La mayor concentración de locales se encuentra a pocos metros de la Plaza Bartolomé Mitre, especialmente sobre General Rodríguez, en sus primeras cuadras, y en General Las Heras al 500.
En estos comercios es posible encontrar jeans desde aproximadamente $12.200 o $18.800, mientras que los buzos y sweaters parten cerca de los $10.500.
Si bien hay opciones para distintos públicos, la oferta más amplia suele estar orientada a indumentaria femenina, donde la variedad de modelos y estilos es mayor.
