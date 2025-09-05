La historia del primer pueblo patagónico que desapareció y renació como atractivo turístico
Una ciudad que nació en 1535 con grandes aspiraciones, pero que pronto quedó en el olvido entre rebeliones y falta de recursos. Hoy, su historia renace.
Visitar Caleta Hornos, en Chubut, es sumergirse en un rincón único de la costa patagónica. Allí podés disfrutar de largas caminatas junto al mar, pesca deportiva y avistaje de pingüinos, lobos marinos y aves como guanacos y ñandúes. A pocos kilómetros se encuentra el Faro de Isla Leones y la Reserva Cabo Dos Bahías, dos paradas imperdibles para los amantes de la naturaleza.
Pero además del entorno natural, este destino tiene un valor histórico inmenso que se levantó en 1535, el primer asentamiento europeo en suelo argentino, fundado incluso antes que Buenos Aires. Aunque el poblado desapareció al poco tiempo, la zona hoy mantiene viva su memoria con monumentos y conmemoraciones.
El atractivo de Caleta Hornos es esa mezcla de paisajes espectaculares e historia escondida, que lo convierten en una escapada diferente para quienes buscan salir de los destinos tradicionales de la Patagonia.
Qué se puede hacer en Nueva León
En la zona de Caleta Hornos se puede disfrutar de playas solitarias, pesca y avistaje de fauna marina como pingüinos, lobos marinos y diversas aves. Muy cerca, se ubica el Faro de Isla Leones, uno de los más importantes del país, y la Reserva Cabo Dos Bahías, hogar de guanacos y ñandúes.
Para los amantes de la historia, el área cuenta con monumentos y placas conmemorativas que recuerdan a Nueva León como el primer asentamiento español del sur argentino. Además, Caleta Sara, cercana al lugar, es famosa por la Fiesta Nacional del Salmón, que cada año reúne a locales y visitantes.
Dónde queda Nueva León
Nueva León se encontraba en lo que hoy conocemos como Caleta Hornos, provincia de Chubut, a unos 40 kilómetros al sur de Camarones. Allí desembarcó Alcazaba con sus hombres en 1535, en un intento fallido de colonización que dejó huella en la historia.
El sitio no conserva restos visibles de la ciudad original, pero su valor simbólico y paisajístico lo convierte en un lugar imperdible para quienes buscan turismo histórico en la Patagonia.
Cómo llegar a Nueva León
El punto de partida más habitual es Puerto Madryn, desde donde hay unos 300 kilómetros hasta Caleta Hornos. El trayecto en auto dura aproximadamente 3 horas y media:
-
Tomar la Ruta Acceso Sur hasta la Ruta Nacional 3.
Continuar hacia el sur hasta Florentino Ameghino.
Desde allí, tomar la Ruta Provincial 30 rumbo a Urquiza.
Seguir los carteles que conducen directamente a Caleta Hornos, una costa agreste ideal para descubrir la historia de Nueva León.
Visitar este rincón es viajar en el tiempo: un pueblo que desapareció, pero que dejó una huella profunda en los orígenes de la Patagonia argentina.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario