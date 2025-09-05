La historia del primer pueblo patagónico que desapareció y renació como atractivo turístico

Para los amantes de la historia, el área cuenta con monumentos y placas conmemorativas que recuerdan a Nueva León como el primer asentamiento español del sur argentino. Además, Caleta Sara, cercana al lugar, es famosa por la Fiesta Nacional del Salmón, que cada año reúne a locales y visitantes.

Dónde queda Nueva León

Nueva León se encontraba en lo que hoy conocemos como Caleta Hornos, provincia de Chubut, a unos 40 kilómetros al sur de Camarones. Allí desembarcó Alcazaba con sus hombres en 1535, en un intento fallido de colonización que dejó huella en la historia.

El sitio no conserva restos visibles de la ciudad original, pero su valor simbólico y paisajístico lo convierte en un lugar imperdible para quienes buscan turismo histórico en la Patagonia.

Cómo llegar a Nueva León

El punto de partida más habitual es Puerto Madryn, desde donde hay unos 300 kilómetros hasta Caleta Hornos. El trayecto en auto dura aproximadamente 3 horas y media:

Tomar la Ruta Acceso Sur hasta la Ruta Nacional 3.

Continuar hacia el sur hasta Florentino Ameghino .

Desde allí, tomar la Ruta Provincial 30 rumbo a Urquiza.

Seguir los carteles que conducen directamente a Caleta Hornos, una costa agreste ideal para descubrir la historia de Nueva León.

Visitar este rincón es viajar en el tiempo: un pueblo que desapareció, pero que dejó una huella profunda en los orígenes de la Patagonia argentina.