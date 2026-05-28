La moto que conviene comprar en junio de 2026

Zanella RX 150 Z7 Base

La Zanella RX 150 Z7 se ubica entre las opciones más económicas dentro del segmento 150 cc en Argentina. Equipa un motor de 149 cc junto a una caja de cinco marchas, lo que le permite ofrecer un rendimiento equilibrado para el uso diario en ciudad, manteniendo un costo accesible en relación a sus prestaciones. Su precio ronda los $2.045.000.

Motomel S2 Start 150

La Motomel S2, con un precio que va desde $2.047.990, se encuentra entre los modelos más elegidos dentro de su categoría. Su popularidad se debe a su eficiencia en el consumo de combustible y a su mecánica sencilla, lo que facilita el mantenimiento. Además, se posiciona como una alternativa accesible dentro del segmento street de 150 cc, con una buena relación entre costo y rendimiento.

Corven Hunter 150

La Corven Hunter 150 tiene un valor de $2.100.000 y se ubica dentro de las opciones más económicas del mercado argentino, pensada principalmente para un uso urbano. Su valor competitivo la convierte en una alternativa frecuente frente a modelos similares de marcas como Motomel y Zanella dentro del segmento 150 cc.

Corven Triax 150

La Corven Triax 150 se posiciona como una de las motos on/off más elegidas en el mercado, destacándose por su enfoque versátil para ciudad y caminos mixtos. Su motor de mayor rendimiento y su configuración multipropósito explican un valor más elevado en comparación con las alternativas urbanas del segmento, con un precio aproximado de $2.620.000.

Honda GLH 150

La Honda GLH 150 se destaca en el mercado argentino como una de las opciones japonesas más accesibles dentro del segmento. Es reconocida por su alta confiabilidad mecánica y su eficiencia en el consumo de combustible, factores que también sostienen su buena cotización en el mercado de reventa. Su precio se ubica en torno a los $2.700.000, por encima de varias alternativas de producción nacional.